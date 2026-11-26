L'autorité de régulation financière britannique a déclaré jeudi avoir constaté des erreurs dans la classification d'un petit groupe de contrats de prêt utilisés pour calculer les indemnités dans le cadre de son programme de réparation concernant le financement automobile, ajoutant ainsi une nouvelle incertitude à cette longue saga de ventes abusives.
Le programme d’indemnisation de la Financial Conduct Authority, d’un montant de 9,1 milliards de livres sterling (11,92 milliards de dollars), destiné à réparer les commissions abusives sur les crédits automobiles, fait déjà l’objet de recours judiciaires de la part de groupes tels que Mercedes-Benz MBGn.DE et Volkswagen VOWG.DE .
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L’autorité de régulation a indiqué que ces erreurs avaient influencé l’ajustement du taux annuel effectif global (TAEG) utilisé pour calculer les indemnités, fixé à 17 % pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2014
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Selon son examen préliminaire, l’impact est estimé à moins d’un point de pourcentage de part et d’autre des 17 %, a précisé la FCA
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L’autorité de surveillance a demandé à Barclays BARC.L de suspendre toute proposition de règlement définitif à ses clients
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La FCA a identifié ces erreurs alors qu’elle préparait sa réponse aux recours judiciaires formés contre ce dispositif
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Deux des quatre entreprises contestant le dispositif devaient présenter des expertises le 27 novembre; la FCA discutera avec le tribunal de l’impact sur cette échéance et du calendrier, a-t-elle précisé
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"Nous regrettons l'incertitude supplémentaire que cela engendre pour les consommateurs et les entreprises", a déclaré la FCA
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