L'autorité britannique de régulation financière a déclaré jeudi avoir constaté des erreurs dans la classification d'un petit groupe de contrats de prêt utilisés pour calculer les indemnités dans le cadre de son programme de réparation pour les crédits automobiles, ce qui ajoute une nouvelle incertitude à cette affaire de ventes abusives.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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