L'autorité de régulation britannique autorise sous conditions la fusion entre Getty et Shutterstock, d'un montant de 3,7 milliards de dollars

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L'autorité britannique de la concurrence a annoncé vendredi qu'elle autoriserait le projet de fusion de Getty Images GETY.N avec Shutterstock SSTK.N , d'un montant de 3,7 milliards de dollars, à condition que cette dernière cède sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l'approvisionnement en contenu d'actualité dans le pays.