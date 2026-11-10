L'autorité de régulation australienne rejette les critiques selon lesquelles le projet de loi sur la sécurité sur Internet porterait atteinte à la liberté d'expression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de régulation d'Internet a rejeté mardi les mises en garde des géants de la technologie, selon lesquelles un projet de loi sur la sécurité en ligne entraînerait une censure généralisée de la part des plateformes soucieuses d'échapper à toute responsabilité, en faisant valoir que leurs modèles économiques les incitaient à maximiser l'engagement des utilisateurs.

Le projet de loi gouvernemental sur le « devoir de diligence numérique » obligera les entreprises du web à vérifier de manière proactive et à empêcher tout préjudice potentiel pour les utilisateurs, sous peine d'amendes pouvant atteindre 109 millions de dollars australiens (75 millions de dollars .

Les détracteurs du secteur et les défenseurs de la liberté d’expression affirment que cette loi donne aux régulateurs trop de pouvoir pour déterminer quels contenus sont préjudiciables, tandis que ses partisans estiment que seule une loi de grande envergure peut garantir un cadre de sécurité efficace.

Le texte a été adopté par la Chambre des représentants, mais il a besoin du soutien des sénateurs indépendants pour être approuvé par le Sénat et entrer en vigueur.

« Je n’ai constaté aucun signe, en particulier au cours des deux dernières années, indiquant que les entreprises pratiquaient une censure excessive », a déclaré Julie Inman Grant, commissaire à la cybersécurité, lors d’une audition au Sénat, en réponse à des inquiétudes selon lesquelles la loi aurait un effet dissuasif sur la liberté d’expression.

« Aujourd’hui, les entreprises s’efforcent de diffuser le plus de contenu possible, quel que soit son caractère préjudiciable ou blessant pour la communauté australienne », a-t-elle ajouté.

Faisant référence à une disposition de la loi exigeant des contrôles d’âge en cas de risque qu’un enfant soit exposé à de la pornographie, un cadre supérieur de Google GOOGL.O en Australie a déclaré lundi lors de l’audition que la loi pourrait contraindre l’entreprise à empêcher les moins de 18 ans d’utiliser son service Gmail.

Des représentants de Meta META.O , propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que de TikTok et Snap

SNAP.N , ont exprimé des préoccupations similaires lors de l’audience, affirmant que la loi pourrait donner aux régulateurs une trop grande marge d’appréciation pour déterminer ce qui est préjudiciable.

Inman Grant a déclaré que si les législateurs jugeaient la formulation de la loi trop vague, ils devraient inclure une définition plus précise du contenu préjudiciable.

« Si l’occasion se présente et que nous pouvons obtenir davantage de précisions, cela nous aidera du point de vue de l’application de la loi », a-t-elle déclaré.

La plupart des cas de suppression excessive de contenus résultaient de systèmes de modération automatisés fonctionnant sans contrôle humain, plutôt que d’une pression réglementaire, a-t-elle précisé.

Le gouvernement souhaite que ce projet de loi, qui permettrait également aux utilisateurs de se désinscrire de l'affichage de contenu recommandé par des algorithmes et de ne voir que les publications des comptes qu’ils ont choisi de suivre, soit adopté d’ici la fin de l’année.

(1 dollar = 1,4447 dollars australiens)