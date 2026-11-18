L'autorité de protection des données enquête sur une fuite massive de données à la Deutsche Bank

Une autorité de contrôle de la protection des données de la Hesse, où se trouve le siège social de la Deutsche Bank à Francfort, a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête à la suite d’une fuite massive de documents internes de la banque allemande.

Le bureau du commissaire à la protection des données de Hesse, Alexander Rossnagel, a indiqué dans un communiqué qu’il cherchait à déterminer si la Deutsche Bank avait mis en place des mesures de protection des données appropriées et si la fuite avait été signalée en temps opportun.

« Par ailleurs, j'examine si la Deutsche Bank a informé sans délai les personnes concernées », a déclaré M. Rossnagel, ajoutant qu'il avait demandé des informations et des documents complémentaires à la Deutsche Bank.

Réagissant à l’annonce du lancement de cette enquête, rapportée pour la première fois par le journal allemand Handelsblatt, la Deutsche Bank a déclaré à Reuters qu’elle avait informé de manière proactive les autorités compétentes de cette fuite.

L'enquête de l'autorité de protection des données fait suite à une série d'articles parus cette semaine concernant une fuite de 15 millions de dossiers internes, qui a ravivé l'intérêt pour les relations passées de l'établissement bancaire allemand avec certains clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

La Deutsche Bank a déclaré que les faits évoqués dans les différents articles « remontent à de nombreuses années » et que la banque avait depuis renforcé ses contrôles. Mais cette fuite a porté un coup à la réputation de la Deutsche Bank et a fait chuter le cours de son action.

Dans le cadre de la couverture médiatique de cette fuite, le Financial Times a rapporté mardi que la Deutsche Bank avait envoyé par inadvertance un document fiscal de Donald Trump au comptable d’un autre client en 2017, alors que le président était client de la Deutsche Bank pendant son premier mandat.

Interrogé sur cette erreur lors d’un déplacement à Manille, Donald Trump a déclaré que la banque n’aurait pas dû la divulguer.

« Ils n’auraient pas dû le faire. C’est illégal de leur part », a déclaré Trump.

La Deutsche Bank a refusé de commenter la réaction de Trump.