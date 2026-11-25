L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi que les mesures correctives proposées par le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N , pourraient répondre à ses préoccupations en matière de concurrence liées à leur projet de fusion de 25 milliards de dollars.

Pour répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation, AkzoNobel a proposé de céder son activité de revêtements de retouche automobile en Europe et au Royaume-Uni afin de préserver la concurrence sur ce marché

L’Autorité de la concurrence et des marchés a indiqué qu’elle mènerait une consultation sur les mesures correctives proposées et sur l’acheteur potentiel

L’engagement pris par AkzoNobel et Axalta fait écho aux concessions acceptées par la Commission européenne, autorité de concurrence de l’UE, lorsqu’elle a approuvé sous conditions l’opération au début du mois

Cette cession pourrait en principe répondre à ses préoccupations, a déclaré la CMA

L'autorité de régulation britannique a estimé que ce rapprochement risquait de réduire la concurrence sur le marché britannique des revêtements de retouche automobile

Le régulateur avait averti le 11 novembre que la société issue de la fusion deviendrait le leader incontesté du marché britannique, avec une part d’approvisionnement comprise entre 40% et 50%

AkzoNobel et Axalta ont déclaré qu’elles continueraient à collaborer de manière constructive avec la CMA en vue de sa décision finale d’autorisation conditionnelle