L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi que les mesures correctives proposées par le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N , pourraient répondre à ses préoccupations en matière de concurrence liées à leur projet de fusion de 25 milliards de dollars.
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Pour répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation, AkzoNobel a proposé de céder son activité de revêtements de retouche automobile en Europe et au Royaume-Uni afin de préserver la concurrence sur ce marché
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L’Autorité de la concurrence et des marchés a indiqué qu’elle mènerait une consultation sur les mesures correctives proposées et sur l’acheteur potentiel
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L’engagement pris par AkzoNobel et Axalta fait écho aux concessions acceptées par la Commission européenne, autorité de concurrence de l’UE, lorsqu’elle a approuvé sous conditions l’opération au début du mois
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Cette cession pourrait en principe répondre à ses préoccupations, a déclaré la CMA
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L'autorité de régulation britannique a estimé que ce rapprochement risquait de réduire la concurrence sur le marché britannique des revêtements de retouche automobile
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Le régulateur avait averti le 11 novembre que la société issue de la fusion deviendrait le leader incontesté du marché britannique, avec une part d’approvisionnement comprise entre 40% et 50%
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AkzoNobel et Axalta ont déclaré qu’elles continueraient à collaborer de manière constructive avec la CMA en vue de sa décision finale d’autorisation conditionnelle
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Les entreprises ont déclaré rester confiantes quant à la finalisation de la fusion d’ici début 2027
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