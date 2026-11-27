L'autorité chilienne de la concurrence (FNE) a demandé vendredi au tribunal de la concurrence du pays d'infliger une amende d'environ 80 millions de dollars à Apple et d'ordonner des mesures correctives pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation iOS.

L'autorité de régulation a déclaré que l'entreprise technologique américaine avait restreint la concurrence dans la distribution d'applications et les paiements intégrés aux applications pour les biens numériques sur iOS depuis au moins 2019.

L’amende demandée équivaut à 30 % du chiffre d’affaires généré par les gammes de produits et les services liés à l’infraction au cours de la période faisant l’objet de l’enquête, a précisé la FNE sur X

“La FNE a constaté qu’Apple a empêché le téléchargement latéral d’applications et l’accès à des boutiques d’applications alternatives depuis les navigateurs web sur les appareils iPhone, contraignant ainsi les développeurs et les consommateurs à recourir exclusivement à l’App Store,” a-t-elle déclaré

Apple a fait valoir que ces restrictions étaient nécessaires pour des raisons de sécurité et de confidentialité, mais l’autorité de régulation a estimé que ces mesures étaient inutiles et disproportionnées