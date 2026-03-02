L'autorité britannique de surveillance de la concurrence enquête sur Hilton, IHG, Marriott et CoStar pour échange d'informations

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré lundi qu'elle cherchait à savoir si les chaînes hôtelières Hilton HLT.N , InterContinental Hotels

IHG.L et Marriott MAR.O partageaient des informations sensibles du point de vue de la concurrence via l'outil d'analyse des données hôtelières de CoStar CSGP.O .

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré que les quatre entreprises faisaient l'objet d'une enquête.

Le partage de données entre chaînes hôtelières concurrentes peut avoir une incidence sur la compétitivité des entreprises, car il leur permet de prévoir plus facilement ce que feront les autres et de coordonner leur comportement, a déclaré la CMA dans un communiqué.

L'outil de CoStar fournit des données sur les indicateurs standard de l'industrie hôtelière, tels que le taux d'occupation, le tarif journalier moyen des chambres et le revenu par chambre disponible, ce qui permet aux hôtels de fixer plus facilement le prix des chambres, de réduire les coûts et d'adapter l'offre à la demande.