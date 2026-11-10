L'autorité britannique de régulation de l'aviation donne son feu vert à Amazon pour étendre ses livraisons par drone

Amazon AMZN.O a obtenu une homologation de sécurité inédite au monde de la part de l'Autorité de l'aviation civile britannique, ouvrant ainsi la voie à l'extension de son projet pilote de livraison par drone dans le nord de l'Angleterre, a annoncé mardi l'entreprise.

Plus tôt cette année, Amazon est devenu le premier distributeur au Royaume-Uni à lancer un service de livraison par drone, dans le cadre d’un déploiement limité à Darlington, dans le nord-est de l’Angleterre, opérant dans des zones moins densément peuplées

Grâce à ces nouvelles autorisations, Amazon Prime Air peut étendre son service à des zones plus densément peuplées, le nombre de clients éligibles passant d’environ 600 à 8 000 dans la région de Darlington

Amazon Prime Air a désormais obtenu une autorisation d’exploitation SAIL 4 (Specific Assurance and Integrity Level 4) et une validation de navigabilité de la part de la CAA britannique

Amazon a déclaré que cette étape importante jetait les bases d’une expansion plus large des services de livraison par drone à travers le Royaume-Uni

Les drones peuvent livrer des produits de première nécessité, des couches aux produits ménagers, directement au domicile des clients en moins de deux heures

L'obtention de ces agréments par Amazon “démontre non seulement la sécurité et l'intégrité de ses appareils et de ses opérations, mais aussi son engagement en faveur de l'innovation et de la croissance dans le secteur aérospatial britannique”, a déclaré Sophie O'Sullivan, directrice de la sécurité et de l'innovation futures à la CAA britannique