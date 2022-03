L’autorité britannique de la concurrence s’inquiète du projet de rachat d’Avast par Norton

(AOF) - NortonLifeLock recule de 6 % en préouverture de Wall Street ce mercredi. L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a manifesté son inquiétude quant à une possible réduction de la concurrence sur le marché britannique découlant du projet de rachat d'Avast par la société américaine de cybersécurité. Une enquête de phase 2 pourrait être ouverte si les deux groupes ne proposent pas de solutions dans les 5 prochains jours.

