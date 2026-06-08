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L'autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête sur le rachat de Depop par eBay
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

L'autorité britannique de la concurrence a ouvert lundi une enquête sur le rachat par eBay EBAY.O , pour un montant de 1,2 milliard de dollars, de la plateforme de revente de mode axée sur la génération Z Depop, détenue par Etsy

ETSY.N .

L'opération a été annoncée plus tôt cette année et devrait aider Etsy à se recentrer sur son cœur de métier, à savoir la vente en ligne d'articles faits main et vintage, dans le but de redresser sa situation.

L'entreprise est confrontée à un ralentissement de la demande et à une forte concurrence de la part de plateformes de commerce en ligne telles qu'Amazon AMZN.O .

Etsy et eBay n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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