L'autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête sur le rachat de Depop par eBay

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)
L'autorité britannique de la concurrence a ouvert lundi une enquête sur le rachat par eBay EBAY.O , pour un montant de 1,2 milliard de dollars, de la plateforme de revente de mode axée sur la génération Z Depop, détenue par Etsy
ETSY.N .
L'opération a été annoncée plus tôt cette année et devrait aider Etsy à se recentrer sur son cœur de métier, à savoir la vente en ligne d'articles faits main et vintage, dans le but de redresser sa situation.
L'entreprise est confrontée à un ralentissement de la demande et à une forte concurrence de la part de plateformes de commerce en ligne telles qu'Amazon AMZN.O .
Etsy et eBay n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
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