L'autorité britannique de la concurrence approuve "provisoirement" la fusion entre Virgin et O2

(AOF) - La Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la concurrence, a donné ce mercredi son feu vert à la fusion entre les deux opérateurs de téléphonie mobile Virgin Mobile et O2, respectivement propriétés de l'américain Liberty Global et de Telefonica. La CMA, qui affirme qu'elle ne s'inquiétait pas du chevauchement des services de détail tels que la téléphonie mobile, en raison de la petite taille de Virgin, s'est concentrée sur la question de savoir si cette fusion 31 milliards de livres sterling pouvait entraîner une réduction de la concurrence dans les services de gros.

La CMA craignait initialement qu'à la suite de la fusion, Virgin et O2 puissent augmenter les prix ou réduire la qualité de ces services de gros, voire les supprimer complètement.

"Si cela devait se produire, la qualité des services mobiles de ces autres entreprises pourrait en souffrir et - si les augmentations des prix de gros étaient répercutées par ces entreprises sur leurs clients - leurs prix de détail pourraient augmenter", explique l'autorité britannique. "Cela pourrait rendre les services mobiles de Virgin et d'O2 comparativement plus attrayants pour les clients au détail, mais cela se traduirait en fin de compte par une situation plus défavorable pour les consommateurs britanniques".

Mais après avoir examiné les preuves, le groupe d'enquête de la CMA a conclu "provisoirement" que l'opération n'est pas susceptible d'entraîner une diminution substantielle de la concurrence en ce qui concerne la fourniture de services de gros.

"Une analyse approfondie des éléments recueillis au cours de la phase 2 de notre enquête a montré qu'il est peu probable que l'opération entraîne une hausse des prix ou une baisse de la qualité des services mobiles, ce qui signifie que les clients devraient continuer à bénéficier d'une forte concurrence", a déclaré Martin Coleman, le président du groupe d'enquête de la CMA.