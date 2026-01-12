 Aller au contenu principal
L'autorité brésilienne de la concurrence ouvre une enquête sur l'outil commercial de WhatsApp
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le CADE, l'autorité brésilienne de la concurrence, a déclaré lundi qu'il avait ouvert une enquête sur les nouvelles conditions de l'outil WhatsApp Business de Meta META.O , ajoutant qu'il suspendrait également les nouvelles conditions de l'outil au Brésil pendant qu'il évalue l'affaire.

Dans une déclaration, le CADE a indiqué qu'il existe des pratiques anticoncurrentielles potentielles découlant des nouvelles conditions concernant l'accès et l'offre par les fournisseurs d'outils d'intelligence artificielle de leurs technologies aux utilisateurs de WhatsApp.

