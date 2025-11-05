L'autorité américaine de régulation du commerce s'inquiète de l'offre de Novo sur Metsera

La FTC avertit que l'offre de Novo pourrait enfreindre les lois de la concurrence

Pfizer poursuit le conseil d'administration de Metsera pour bloquer l'offre de Novo

Novo affirme que la structure de l'opération est conforme aux lois de la concurrence

La structure de l'offre de 10 milliards de dollars de Novo Nordisk NOVOb.CO sur le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera

MTSR.O pourrait violer les dispositions de la loi de la concurrence américaine si l'opération est conclue sans examen réglementaire préalable, a déclaré le principal régulateur commercial américain aux équipes juridiques des entreprises dans une lettre mercredi.

Cette lettre est la dernière péripétie en date d'une guerre d'enchères passionnée pour Metsera entre Novo et son rival Pfizer PFE.N , chacun ayant augmenté son offre cette semaine, alors que les deux se disputent la position dans ce que certains analystes prévoient être un marché de médicaments contre l'obésité de 150 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

Daniel Guarnera, directeur du bureau de la concurrence de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a déclaré que la santé publique pourrait pâtir de la structure de la fusion proposée, Metsera recevant d'emblée d'importants paiements en échange d'une limitation de son indépendance.

La guerre des enchères a débuté la semaine dernière avec l'offre surprise de Novo pour Metsera , qui avait déjà accepté d'être rachetée par Pfizer. Elle s'est transformée en une rude bataille juridique, Novo tentant de récupérer sa position autrefois dominante dans le domaine des médicaments contre l'obésité, tandis que Pfizer s'efforce de surmonter ses échecs internes antérieurs sur ce marché.

NOVO DÉFEND LA STRUCTURE DE L'ACCORD

La lettre de Daniel Guarnera s'inscrit plus directement dans le va-et-vient entre les deux entreprises. Peu après l'offre de Novo la semaine dernière, Pfizer a reçu une autorisation de la concurrence anticipée de la FTC, tout en faisant valoir que l'offre de Novo comportait des risques réglementaires.

En réponse à la FTC, Novo a déclaré que la structure de l'opération était conforme aux lois de la concurrence et qu'elle était en train de discuter des questions soulevées dans la lettre de la FTC.

Dans sa lettre du 4 novembre, Daniel Guarnera a déclaré qu'il pourrait être illégal pour les entreprises de procéder à la fusion sans passer par un examen fédéral et les a exhortées à coopérer plutôt que de risquer des amendes civiles journalières.

"Metsera, ses actionnaires et ses employés pourraient être moins incités à poursuivre leurs efforts de développement pour commercialiser leurs produits pharmaceutiques", écrit-il.

Metsera n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a déclaré qu'elle évaluait l'offre de Pfizer entre 63,29 et 63,33 dollars par action et celle de Novo entre 69,82 et 70,18 dollars par action. L'action Metsera se négociait à près de 71,58 dollars, en baisse de 2,2 %, mercredi après-midi.

Pfizer a intenté un procès au conseil d'administration de Metsera et à Novo Nordisk vendredi et demande une décision de justice empêchant Metsera de résilier son accord de fusion avec Pfizer pour accepter l'offre rivale. Un juge doit entendre les arguments de Pfizer sur cette demande mercredi.

Pfizer a déclaré que la structure en deux étapes de l'offre de Novo Nordisk, qui commence par la vente d'actions sans droit de vote à Novo, n'est pas considérée comme une offre supérieure dans le cadre de l'accord de fusion.

Dans une lettre adressée mercredi au tribunal, Metsera a indiqué que Pfizer avait renoncé à certaines des conditions de son offre, notamment l'obligation pour le conseil d'administration de Metsera de dénoncer la proposition de Novo comme n'étant pas viable.

Pfizer a également renoncé à acheter les actions de Metsera détenues par ARCH Venture Partners, un actionnaire important, lors de la signature de l'accord.

Les actions de Novo ont clôturé en Europe en baisse de 4,5 % mercredi. Pfizer a augmenté de 1,3 % en fin de journée aux États-Unis.