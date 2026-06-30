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L'autorité américaine de régulation des télécommunications s'apprête à se prononcer sur l'interdiction de la vente d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'une citation) par Alexandra Alper et Katharine Jackson

La Commission fédérale des communications (FCC), l'autorité de régulation des télécommunications aux États-Unis, a annoncé mardi qu'elle prévoyait de se prononcer le mois prochain sur une mesure visant àinterdire la venteaux États-Unis ,d'appareils contenant des composants provenantd'entreprises figurant sur une liste noire.

La FCC tient à jour une liste d’entreprises — dont le géant chinois des télécommunications Huawei — dont la vente d’équipements est interdite aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Cependant, aucune réglementation n’interdit actuellement la vente aux États-Unis d’appareils électroniques, tels que les smartphones, contenant des puces conçues par Hi-Silicon, la filiale de Huawei spécialisée dans les puces, par exemple.

Si elle est approuvée, cette mesure comblera une “lacune” et visera à “protéger les Américains contre les appareils électroniques jugés comme présentant des risques inacceptables pour la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré la FCC dans le communiqué de presse annonçant cette initiative.

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