L'autorité américaine de régulation des marchés financiers met en place une exemption de cinq ans pour la transaction d'actions tokenisées

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* Les plateformes de transaction d’actions tokenisées bénéficient d’une exemption de cinq ans de la définition de « bourse » prévue par la réglementation de la SEC

* Les fournisseurs de liquidité pour les actions tokenisées bénéficient d’une exemption de cinq ans des obligations d’enregistrement en tant que courtier

* Cette décision fait suite à l’échec, quelques jours plus tôt, du Sénat à faire avancer le projet de loi sur les cryptomonnaies soutenu par Trump

par Hannah Lang

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a dévoilé jeudi son exemption tant attendue, qui permettra aux entreprises de proposer la transaction d'actions et d'autres titres basés sur la blockchain ou « tokenisés », une initiative majeure susceptible d'intégrer plus profondément les actifs numériques dans les marchés traditionnels.

L’agence accorde aux plateformes facilitant la transaction d’actions tokenisées une exemption de cinq ans de nombreuses règles applicables au Nasdaq, à la Bourse de New York (NYSE) et à d’autres places boursières.

Elle accorde également aux fournisseurs de liquidité pour les actions tokenisées une exemption de cinq ans des obligations d’enregistrement en tant que courtier.

Les plateformes seraient tenues d’informer les entreprises avant de coter les versions tokenisées de leurs actions, et ne seraient pas autorisées à proposer ces produits si l’émetteur s’y oppose, selon un responsable de la SEC.

Les jetons « synthétiques » offrant une exposition à une action via un dérivé ou un autre produit ne seraient pas autorisés.

Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait révolutionner les marchés en permettant la transaction des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur règlement instantané, ce qui renforcerait la liquidité et réduirait les coûts de transaction. Elle pourrait également permettre aux investisseurs d’assurer eux-mêmes la conservation de leurs titres et de détenir des fractions d’actions, a indiqué la SEC.

La SEC a déclaré que cette exemption était nécessaire car les plateformes proposant des actions tokenisées pourraient rencontrer des difficultés importantes pour se conformer à la législation fédérale sur les valeurs mobilières « sans apporter de modifications potentiellement contraignantes » à leurs modèles économiques.

« L’exemption pour l’innovation est conçue pour résoudre les difficultés qui ont empêché une innovation responsable de s’implanter aux États-Unis, tout en garantissant la protection des investisseurs et le respect des normes d’intégrité du marché », a déclaré Paul Atkins, président de la SEC, dans un communiqué.

Des acteurs majeurs du secteur des cryptomonnaies, notamment Coinbase COIN.O , ont fait savoir qu’ils prévoyaient de lancer des actions tokenisées aux États-Unis dès que la réglementation le permettra. Robinhood HOOD.O , Kraken et plusieurs autres plateformes d’échange de cryptomonnaies proposent déjà des actions tokenisées à l’étranger.