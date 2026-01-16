L'autorité américaine de régulation des chemins de fer estime que le dossier de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern est incomplet

Le Surface Transportation Board américain a déclaré vendredi qu'il avait jugé incomplète la demande de fusion entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .