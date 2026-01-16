 Aller au contenu principal
L'autorité américaine de régulation des chemins de fer estime que le dossier de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern est incomplet
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Surface Transportation Board américain a déclaré vendredi qu'il avait jugé incomplète la demande de fusion entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .

