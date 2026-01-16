L'autorité américaine de régulation des chemins de fer estime que le dossier de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern est incomplet

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a envoyé vendredi une lettre à la société xAI d'Elon Musk, lui ordonnant de mettre fin à la création et à la distribution d'images à caractère sexuel générées par l'intelligence artificielle de son chatbot Grok. ...
Lire la suite
La vague de protestation en Iran a pour l'instant été étouffée par une violente répression qui a fait des milliers de morts, ont estimé vendredi des experts et des ONG, près de trois semaines après le début du mouvement de contestation. Si le mouvement semble marquer ...
Lire la suite
La Bourse de New York a clôturé sans entrain vendredi, à l'issue d'une semaine chargée en indicateurs économiques et marquée par le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels. Le Dow Jones a cédé 0,17% tandis que les indices Nasdaq et S&P 500 ont
Un avion transportant 231 migrants vénézuéliens expulsés des Etats-Unis est arrivé vendredi vers 10H30 (14H30 GMT) en provenance de l'Arizona à l'aéroport Maiquetia de Caracas, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. C'est le premier vol de ce genre depuis ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer