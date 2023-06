L'autorité américaine de la concurrence veut empêcher l'acquisition d'Activision par Microsoft

Le feu vert de Bruxelles est conditionné au respect par Microsoft de mesures proposées par le géant américain pour garantir la concurrence ( AFP / Pau BARRENA )

Le Royaume-Uni a dit non, l'Union européenne (UE) a dit oui et les Etats-Unis tentent à nouveau de s'y opposer: l'acquisition à 68,7 milliards de dollars d'Activision Blizzard par Microsoft ne semble toujours pas près d'aboutir, un an et demi après avoir été annoncée.

L'autorité américaine de la concurrence, la FTC, a demandé lundi à un tribunal fédéral de San Francisco de suspendre temporairement l'opération, d'après le référé consulté par l'AFP.

La Commission européenne a approuvé le mois dernier cette transaction qui ferait du géant de l'informatique le troisième acteur mondial des jeux vidéo, alors que leur homologue britannique a mis son veto au nom de la concurrence sur le marché des jeux dématérialisés (cloud gaming).

La FTC avait déjà lancé une procédure administrative pour déterminer les risques liés à ce rachat, et une audience est prévue début août, mais des articles de presse ont circulé "suggérant que (Microsoft et Activision) envisageaient sérieusement de finaliser l'acquisition" malgré cette procédure et l'interdiction de la CMA, l'autorité britannique, note le référé de lundi.

"L'opération proposée permettrait à Microsoft de continuer à prendre le contrôle de jeux vidéo de grande valeur", argumente la FTC.

"En contrôlant les contenus d'Activision, Microsoft pourrait, et aurait intérêt à retenir ces contenus, ou à en diminuer la qualité d'une façon qui affaiblirait la concurrence, y compris en termes de qualité, de prix et d'innovation", estime l'agence fédérale.

- "Mieux faire concurrence" -

Microsoft, qui commercialise les consoles Xbox depuis plus de 20 ans et possède de nombreux studios, assure que cette acquisition apporterait au contraire plus de choix sur le marché des jeux vidéo.

Des copies du jeu vidéo à succès "Call of Duty", dans un magasin GameStop à New York, le 8 novembre 2010 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ethan Miller )

L'intervention de la FTC "devrait accélérer le processus", a réagi Brad Smith, le président de la firme de Redmond (nord-ouest), sur Twitter lundi.

"Nous préférons toujours des méthodes constructives, à l'amiable, avec les gouvernements mais nous sommes confiants et avons hâte de présenter nos arguments", a-t-il ajouté.

Bobby Kotick, le directeur général d'Activision Blizzard, a aussi dit "accueillir positivement" ce rebondissement qui va permettre de "faire avancer" les choses, d'après un email aux salariés publié sur le site de l'entreprise.

L'éditeur détient plusieurs titres phénomènes, auxquels jouent des dizaines de millions de personnes, du jeu de tir "Call of Duty" aux lignes de bonbons à exploser sur le fameux "Candy Crush", et à "Overwatch" qui a un championnat d'e-sport dédié, la Overwatch League.

Selon le patron, la fusion serait bénéfique pour des centaines de millions de joueurs, pour les employés américains et pour les actionnaires (y compris les personnes qui dépendent d'un fonds de pension pour leur retraite).

Elle "permet à deux entreprises américaines de mieux faire concurrence aux rivaux internationaux qui dominent l'industrie dans le monde", a-t-il précisé.

- Cloud gaming -

Tencent et Sony règnent sur ce marché en Asie et au-delà grâce notamment à Riot Games, l'éditeur du succès planétaire "League of Legends", pour le géant chinois, les consoles PlayStation pour la firme japonaise.

Sony s'était inquiété de se voir refuser l'accès aux grands succès d'Activision Blizzard. Mais selon la Commission européenne, "Microsoft n'aurait aucun intérêt à refuser de distribuer les jeux d'Activision à Sony, qui est le principal distributeur mondial de jeux pour consoles" .

Une console Xbox dans un magasin de Séoul, le 10 novembre 2020 ( AFP / Jung Yeon-je )

Les régulateurs s'inquiètent surtout pour le marché en plein essor du cloud gaming, des jeux dématérialisés accessibles en streaming indifféremment sur tablette, smartphone ou ordinateur.

Mais l'UE a accepté les solutions proposées par Microsoft.

Le groupe américain a prévu d'accorder des licences gratuites aux consommateurs pour les jeux actuels et futurs d'Activision Blizzard leur permettant de jouer sur tout appareil, peu importe le système d'exploitation, pour une durée de 10 ans.

Avec sa demande de lundi, la FTC espère qu'un juge va interdire aux deux sociétés américaines de finaliser le rachat avant que la procédure judiciaire n'aboutisse.

"Si la transaction a lieu, ce sera la plus importante de l'histoire de l'industrie des jeux vidéo et aussi de l'histoire de Microsoft", a souligné la FTC.