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L'autorité allemande de la concurrence estime que les pratiques de PayPal pourraient restreindre la concurrence
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 11:29

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L'autorité allemande de la concurrence, l'Office fédéral des cartels, a déclaré mercredi qu'une interdiction d' PYPL.O imposée par PayPal aux commerçants en ligne, leur interdisant de facturer des frais supplémentaires à leurs clients pour l'utilisation de ce moyen de paiement, pourrait entraver la concurrence et éventuellement enfreindre la loi.

  • PayPal, l’un des moyens de paiement en ligne les plus courants en Allemagne, a déclaré ne pas partager les conclusions préliminaires de l’Office, mais qu’il « continuerait à participer de manière constructive à la procédure ».

  • L’Office fédéral des cartels, qui a ouvert une enquête sur l’ en 2023, a indiqué que PayPal pratiquait des frais supérieurs à la moyenne par rapport aux autres moyens de paiement et que sa part de marché était également très élevée.

  • « Tant que PayPal doit être proposé sans frais supplémentaires, les consommateurs sont moins incités à utiliser un autre moyen de paiement, ce qui réduirait également la pression concurrentielle sur les frais facturés par PayPal aux commerçants », a déclaré l’Office des ententes.

  • L’autorité a ajouté qu’elle examinait également la possibilité que PayPal soit contraint de restituer les bénéfices qu’il a tirés de cette pratique et que PayPal avait désormais la possibilité de présenter ses observations sur ses conclusions préliminaires.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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