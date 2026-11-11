L'autorité allemande de la concurrence estime que les pratiques de PayPal pourraient restreindre la concurrence

L'autorité allemande de la concurrence, l'Office fédéral des cartels, a déclaré mercredi qu'une interdiction d' PYPL.O imposée par PayPal aux commerçants en ligne, leur interdisant de facturer des frais supplémentaires à leurs clients pour l'utilisation de ce moyen de paiement, pourrait entraver la concurrence et éventuellement enfreindre la loi.
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PayPal, l’un des moyens de paiement en ligne les plus courants en Allemagne, a déclaré ne pas partager les conclusions préliminaires de l’Office, mais qu’il « continuerait à participer de manière constructive à la procédure ».
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L’Office fédéral des cartels, qui a ouvert une enquête sur l’ en 2023, a indiqué que PayPal pratiquait des frais supérieurs à la moyenne par rapport aux autres moyens de paiement et que sa part de marché était également très élevée.
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« Tant que PayPal doit être proposé sans frais supplémentaires, les consommateurs sont moins incités à utiliser un autre moyen de paiement, ce qui réduirait également la pression concurrentielle sur les frais facturés par PayPal aux commerçants », a déclaré l’Office des ententes.
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L’autorité a ajouté qu’elle examinait également la possibilité que PayPal soit contraint de restituer les bénéfices qu’il a tirés de cette pratique et que PayPal avait désormais la possibilité de présenter ses observations sur ses conclusions préliminaires.
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