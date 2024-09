L'automobile pèse sur les Bourses européennes, nette sous-performance de Paris

(AOF) - Les Bourses européennes se replient, Paris en tête. Ce matin, les marchés chinois ont flambé à la faveur de mesures de soutien au secteur immobilier. La Bourse française est, elle, pénalisée par l'avertissement de Stellantis, qui pèse sur l'ensemble du secteur automobile. Volkswagen a aussi lancé un nouveau profit warning. Paris souffre également de la possibilité d’un prélèvement exceptionnel sur les entreprises afin de réduire le déficit public. Seules deux valeurs du CAC 40 échappent à la sanction. L'indice perd 1,50% à 7675,39 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,74% à 5030,29 points.

Volkswagen (-2,66% à 94,64 euros) affiche une des plus fortes baisses du DAX40 et de l’Eurostoxx 50 après avoir abaissé vendredi ses prévisions pour 2024 pour la seconde fois en quelques mois, en raison d'une performance décevante sur le segment des voitures particulières. Le constructeur allemand en difficulté vise désormais une marge de quelque 5,6% en 2024, contre 6,5 à 7% précédemment et un consensus de 6,5%. Le chiffre d’affaires annuel devrait baisser de 0,7% à 320 milliards d'euros alors que le groupe visait initialement une augmentation pouvant aller jusqu'à 5%.

Stellantis affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40, avec une chute de 13,79% à 12,54 euros. Le constructeur automobile a lancé un lourd avertissement sur ses résultats 2024 : il anticipe désormais une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7% contre une marge opérationnelle courante "à deux chiffres" initialement prévue. UBS souligne que cet avertissement était largement anticipé mais qu'il surprend par son ampleur: le résultat opérationnel 2024 devrait être inférieur de 40% au consensus. Ce dernier s'élevait à environ 8%-9% pour la marge opérationnelle courante.

Le producteur d'acier inoxydable Aperam (+3,1% à 27,98 euros) s'attend à ce que son Ebitda ajusté au troisième trimestre soit légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre (86 millions d'euros). "Ceci est dû à des volumes stables dans un trimestre saisonnier plus faible, équilibré par l'amélioration du laminoir à chaud au Brésil et les prix stables des matières premières qui ont entraîné une évaluation des stocks légèrement moins positive par rapport au trimestre précédent", précise la société ce matin dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Considéré comme une mesure du risque politique, le spread franco-allemand s'est écarté à près de 80,7 points de base.

Au deuxième trimestre, le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,7% en rythme annuel, alors qu'il était attendu à 0,9%. Il était en hausse de 0,3% le trimestre précédent. En rythme trimestriel, le PIB est aussi inférieur aux attentes : 0,5% contre 0,6% attendus après +0,7% le trimestre précédent.

L’inflation est ressortie à 0,7% en septembre en Italie en rythme annuel contre 1,1% en août et un consensus de 0,8%. En données harmonisées, elle est tombée à 0,8% en rythme annuel après 1,2% en août.

L'inflation en Allemagne en septembre sera connue à 14 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en septembre sera connu à 15h45.

Peu après 12 heures, l 'euro gagne 0,21% à 1,1189 dollar.