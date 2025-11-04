L'Australie va obliger les services de diffusion en continu à investir au moins 10 % de leurs dépenses dans le contenu local

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie va introduire des lois obligeant les plateformes de streaming à investir des montants déterminés dans le contenu local, a déclaré le gouvernement fédéral mardi.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche exigera des plateformes qu'elles investissent au moins 10 % de leurs dépenses totales en Australie ou 7,5 % de leurs revenus dans de nouvelles séries australiennes, des contenus pour enfants, des documentaires et des programmes artistiques et éducatifs, ont déclaré le ministre des Arts Tony Burke et la ministre des Communications Anika Wells dans un communiqué.