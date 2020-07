Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Australie va nettement accroître son budget de défense Reuters • 01/07/2020 à 06:33









SYDNEY, 1er juillet (Reuters) - L'Australie va augmenter ses dépenses en matière de défense de 40% au cours des dix prochaines années, avec l'achat d'équipements militaires de longue portée qui seront avant tout focalisés sur la région indo-pacifique, a déclaré mercredi le Premier ministre Scott Morrison. Au cours d'un discours dont la teneur pourrait exacerber les tensions avec la Chine, le dirigeant a indiqué que le pays allait débourser plus de 270 milliards de dollars australiens (166 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie pour acquérir des forces de frappe aérienne, terrestre et maritime de longue portée. "Nous voulons une région indo-pacifique libre de toute coercition et hégémonie", a-t-il déclaré dans une critique voilée visant la Chine. "Nous voulons une région où tous les pays, grands et petits, peuvent nouer librement des relations et être guidés par des lois et normes internationales". Cette nouvelle posture, plus musclée, de Canberra tend à montrer la volonté de l'Australie de s'affirmer face à la Chine et d'être moins dépendante des Etats-Unis. (Colin Packham; version française Jean Terzian)

