L'Australie va investir plus de €800 mlns dans la cybersécurité

SIDNEY, 30 juin (Reuters) - L'Australie va investir 1,35 milliard de dollars australiens (826,2 millions d'euros) dans la cybersécurité au cours des 10 prochaines années, a annoncé mardi le Premier ministre Scott Morrison, alors que Canberra s'efforce de lutter contre une vague de cyberattaques. Cette annonce intervient quelques semaines après que l'Australie a déclaré qu'un grand nombre d'institutions australiennes avaient été la cible depuis plusieurs mois de tentatives de piratage de la part d'un "acteur étatique sophistiqué". Bien que les autorités de Canberra n'ont jamais identifié publiquement la source de ces attaques, trois sources au fait du dossier ont dit à Reuters que l'Australie soupçonnait la Chine d'être responsable de ces cyberattaques, une accusation rapidement rejetée par Pékin. Ce plan prévoit de consacrer 470 millions de dollars australiens (287,6 millions d'euros) à l'embauche de 500 experts en sécurité au sein de la Direction des signaux australiens, l'agence australienne du cyber-renseignement. Ce financement fait partie d'un plan d'investissement de 15 milliards de dollars australiens (9,18 milliards d'euros) qui vise à accroître les moyens de lutte du pays en matière de "cyberguerre", devenu l'une des priorités du gouvernement après une vaste cyberattaque contre le parlement australien et les trois plus grands partis politiques du pays en 2019. (Colin Packham, Renju Jose, Cynthia Osterman, Raju Gopalakrishnan, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

