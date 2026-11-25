L'Australie a adopté mercredi une loi obligeant les plateformes Internet à lutter de manière proactive contre les contenus et fonctionnalités préjudiciables, sous peine d'amendes pouvant atteindre 5% de leur chiffre d'affaires mondial.

Le "devoir de diligence numérique" entrera en vigueur dans un an et remplacera un ensemble disparate de codes de conduite en ligne par une loi globale, qui selon le gouvernement, impose aux plateformes de donner la priorité à la sécurité des Australiens.

Ce texte marque un nouveau coup dur pour le secteur technologique et les plateformes Internet, alors que l’Australie est devenue en décembre dernier le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

"Le devoir de diligence numérique est une réforme historique en matière de sécurité, dans la lignée du port obligatoire de la ceinture de sécurité, du conditionnement neutre des cigarettes et de la réforme sur les armes à feu", a déclaré la ministre australienne des Communications, Anika Wells, dans un communiqué publié après l’adoption de la loi.

"Les [géants de la tech] ne peuvent plus se faire d’illusions : ils sont responsables de la sécurité des Australiens sur leurs plateformes, et nous leur demanderons des comptes s’ils manquent à cette obligation."

La nouvelle loi prévoit également de faire payer aux grandes entreprises des redevances pour les contenus d’actualité, afin de rémunérer les médias d’information.

Les entreprises qui enfreignent la loi s’exposent à des amendes pouvant atteindre 5% de leur chiffre d’affaires mondial, ou 109 millions de dollars australiens (65,66 millions d'euros), le montant le plus élevé étant retenu.

Étant donné que les grandes plateformes génèrent généralement un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars, les amendes maximales pourraient s’élever à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Bien que des entreprises technologiques telles que Meta META.O et Google, propriétaire de YouTube GOOGL.O , aient globalement approuvé l’objectif du gouvernement visant à améliorer la protection des enfants et à réduire au minimum les contenus préjudiciables, la plupart se sont opposées au projet de loi au motif qu’il accordait une certaine marge d’appréciation aux responsables gouvernementaux pour déterminer ce qui constitue un contenu préjudiciable.

Certains professionnels du secteur avaient averti que la loi risquait d’inciter les plateformes à faire preuve d’une grande sévérité dans le choix des contenus à supprimer, afin d’éviter toute sanction.

La loi interdit les contenus qui "encouragent ou promeuvent des attitudes hostiles envers les femmes ou l’égalité des genres" et "glorifient la criminalité ou encouragent des cascades dangereuses ou des pratiques gravement préjudiciables". Ces classifications, selon certains défenseurs de la liberté d’expression, risquent d’être interprétées de manière trop large.

"La loi reste trop vague, ce qui laisse les entreprises dans l’incertitude quant à la manière de s’y conformer ou quant à la façon dont ces nouvelles règles renforceront la sécurité des Australiens", a estimé Jennifer Duxbury, directrice générale par intérim du groupe sectoriel DIGI, qui représente les entreprises du secteur.

"Les pouvoirs étendus dont dispose l’autorité de régulation pour utiliser de faux comptes et accéder à des informations sur l’utilisation des services en ligne par les utilisateurs soulèvent de graves problèmes de confidentialité", a-t-elle ajouté, faisant référence à une disposition de la loi qui autorise les régulateurs à utiliser des comptes anonymes pour enquêter sur d’éventuelles infractions commises.

(Rédigé par Byron Kaye à Sydney ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)