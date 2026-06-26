L'Australie envisage de renforcer l'application de l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents

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* Le Premier ministre souhaite s'assurer que la loi résiste à d'éventuelles contestations judiciaires

* Une étude révèle que 85 % des 12-15 ans continuent d’utiliser les réseaux sociaux

* Le Royaume-Uni et de nombreux autres pays cherchent à s'inspirer de cette interdiction

par Byron Kaye

Le Premier ministre australien a déclaré vendredi qu’il tenait à s’assurer que l’interdiction nationale des réseaux sociaux pour les enfants soit aussi stricte que possible, alors qu’une nouvelle étude a révélé que cette mesure — la première du genre, en vigueur depuis six mois — n’avait eu que peu d’impact sur l’utilisation de ces plateformes par les adolescents.

Le gouvernement prévoit de soumettre à des tests de résistance la loi qui interdit aux plateformes telles que

META.O (Instagram) de Meta et GOOGL.O (YouTube) de Google de créer des comptes pour les moins de 16 ans.

“Ce que nous voulons, c’est nous assurer que les lois soient aussi strictes que possible et qu’elles résistent à toute contestation juridique”, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à l’Australian Broadcasting Corp.

Il a ajouté que l’un des axes prioritaires serait de veiller à ce que la Commission eSafety, l’autorité de régulation de l’Internet du pays, dispose des pouvoirs suffisants pour mener à bien sa mission.

Albanese n’a pas donné plus de détails sur les mesures que le gouvernement comptait prendre et l’autorité de régulation a refusé de commenter.

Cette expérience pionnière menée par l’Australie est suivie de près par des pays du monde entier , qui cherchent à l’imiter face aux préoccupations concernant la santé mentale et physique des jeunes. Le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé ce mois-ci des restrictions prévues qui vont plus loin, puisque les plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct seront également concernées.

La Commission eSafety et la ministre des Communications, Anika Wells, ont déclaré qu’elles préparaient des poursuites judiciaires contre plusieurs plateformes, qui s’exposent à une amende maximale de 49,5 millions de dollars australiens (34 millions de dollars) si elles sont reconnues coupables d’avoir systématiquement enfreint l’interdiction.

Reddit RDDT.N a déposé un recours devant la Haute Cour contre cette interdiction, qui en est encore au stade des audiences préliminaires. Reddit n’était pas immédiatement disponible vendredi pour commenter cette affaire.

Lorsque l’interdiction australienne est entrée en vigueur en décembre dernier, les premiers rapports indiquaient qu’elle avait entraîné la fermeture de millions de comptes, mais les parents ont déclaré, et des études ont montré, que l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents n’avait guère changé .

Un article publié cette semaine dans le British Medical Journal indique que 85 % des Australiens âgés de 12 à 15 ans utilisaient toujours les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction, selon une étude menée auprès de 408 adolescents.

Les deux tiers des utilisateurs mineurs ont continué à se connecter en déclarant avoir plus de 16 ans ou en publiant un selfie que la plateforme a considéré comme celui d’une personne de plus de 16 ans, précise l’article.

“Malgré l’intention de l’(interdiction) de retarder l’accès aux réseaux sociaux et de réduire les risques potentiels liés à Internet, peu d’éléments indiquent une baisse significative et immédiate de l’utilisation déclarée des réseaux sociaux par les adolescents”, précise-t-il.

(1 dollar américain = 1,4514 dollar australien)