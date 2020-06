Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Australie dit avoir été la cible de cyberattaques d'un "acteur étatique" Reuters • 19/06/2020 à 07:56









SYDNEY, 19 juin (Reuters) - Un grand nombre d'institutions australiennes ont été les cibles depuis plusieurs mois de tentatives de piratage de la part d'un "acteur étatique sophistiqué" qui a récemment intensifié ses attaques, a annoncé vendredi le Premier ministre Scott Morrison. "Nous savons qu'il s'agit d'un piratage émanant d'un acteur étatique sophistiqué au vu de l'ampleur et de la nature des cibles" - institutions gouvernementales, organisations politiques, fournisseurs de services essentiels et opérateurs d'infrastructures essentielles - a déclaré Scott Morrison lors d'un point de presse à Canberra. Sans incriminer un pays nommément, le Premier ministre australien a précisé que les Etats susceptibles de lancer de telles attaques n'étaient pas très nombreux. La ministre australienne de la Défense, Linda Reynolds, a déclaré qu'aucune fuite de données massive n'était à déplorer à la suite de ces attaques et a encouragé les entreprises et organisations à s'assurer que leurs systèmes de protections informatiques étaient à jour. Le chef de l'agence de cyber-renseignement australienne a souligné que les analyses menées jusqu'ici n'avaient pas mis en évidence de tentatives de destruction ou de perturbation après les intrusions dans les réseaux des cibles. Reuters avait rapporté à l'automne dernier que l'Australie avait établi en mars 2019 que la Chine était derrière une attaque informatique ayant ciblé le Parlement australien. Les autorités de Canberra n'ont jamais identifié publiquement la source de cette attaque et la Chine avait démenti toute implication. (Colin Packham et Renju Jose, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

