L'Australie commence à appliquer la première interdiction mondiale des médias sociaux pour les adolescents

Le X de Musk dit qu'il se conformera à la loi, la dernière plateforme à se conformer

L'Australie est le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans

Dix grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer les enfants sous peine d'amende

L'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans à partir de mercredi, en bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O .

Dix des plus grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer l'accès des enfants à partir de minuit (1300 GMT mardi) sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) en vertu de la nouvelle loi, qui a suscité des critiques de la part des grandes entreprises technologiques et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été accueillie favorablement par les parents et les défenseurs de l'enfance.

Le Premier ministre Anthony Albanese a parlé d'un "jour de fierté" pour les familles et a présenté la loi comme la preuve que les décideurs politiques peuvent réduire les préjudices en ligne qui ont dépassé les protections traditionnelles.

"C'est le jour où les familles australiennes reprennent le pouvoir face aux grandes entreprises technologiques", a déclaré Anthony Albanese à ABC News.

"Les nouvelles technologies peuvent faire des choses merveilleuses, mais nous devons nous assurer que les humains sont maîtres de leur destin, et c'est de cela qu'il s'agit", a-t-il ajouté.

Dans un message vidéo qui, selon Sky News Australia, sera diffusé dans les écoles cette semaine, Anthony Albanese invitera les enfants à "commencer un nouveau sport, un nouvel instrument, ou à lire ce livre qui traîne depuis un certain temps sur votre étagère", avant les vacances scolaires d'été qui débuteront à la fin du mois en Australie.

La mise en œuvre de cette mesure met fin à une année de débat sur la question de savoir si un pays peut concrètement empêcher les enfants d'utiliser des plateformes intégrées dans la vie quotidienne. Elle constitue un test grandeur nature pour les gouvernements du monde entier, frustrés par la lenteur des entreprises de médias sociaux à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques.

Plusieurs pays, du Danemark à la Nouvelle-Zélande en passant par la Malaisie, ont indiqué qu'ils pourraient étudier ou imiter le modèle australien , ce qui fait de l'Australie un cas d'école pour déterminer jusqu'où les gouvernements peuvent pousser le contrôle de l'âge sans étouffer la liberté d'expression ou l'innovation.

CE N'EST PAS NOTRE CHOIX: LA X DIT QU'ELLE SE CONFORMERA

La société X d'Elon Musk est devenue la dernière des dix grandes plateformes à prendre des mesures pour couper l'accès aux adolescents mineurs, après avoir reconnu publiquement mercredi qu'elle se conformerait à la loi.

"Ce n'est pas notre choix - c'est ce que la loi australienne exige", a déclaré X sur son site web.

"X exclut automatiquement toute personne qui ne répond pas à nos exigences en matière d'âge."

L'Australie a déclaré que la liste initiale des plateformes concernées serait modifiée au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux produits et de la migration des jeunes utilisateurs.

Les entreprises ont déclaré à Canberra qu'elles déploieraient une combinaison d'inférence d'âge - estimant l'âge d'un utilisateur à partir de son comportement - et d'estimation d'âge basée sur un selfie, ainsi que des vérifications qui pourraient inclure des documents d'identification téléchargés ou des détails de compte bancaire liés.

Pour les entreprises de médias sociaux, la mise en œuvre marque une nouvelle ère de stagnation structurelle alors que le nombre d'utilisateurs stagne et que le temps passé sur les plateformes diminue, comme le montrent les études.

Les plateformes affirment qu'elles gagnent peu d'argent en faisant de la publicité pour les moins de 16 ans, mais elles préviennent que l'interdiction perturbe un vivier de futurs utilisateurs. Juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les médias sociaux, selon le gouvernement.

Certains jeunes ont prévenu que l'interdiction des médias sociaux pourrait isoler les gens.

"Ce sera pire pour les homosexuels et les personnes ayant des intérêts particuliers, car c'est le seul moyen pour eux de trouver leur communauté", a déclaré Annie Wang, 14 ans, avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

"Certaines personnes l'utilisent également pour exprimer leurs sentiments et parler à des gens pour obtenir de l'aide... J'ai donc l'impression que cela conviendra à certaines personnes, mais que d'autres verront leur santé mentale s'aggraver."

(1 $ = 1,5097 dollar australien)