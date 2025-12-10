L'Australie commence à appliquer, en première mondiale, l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le X de Musk dit qu'il se conformera à la loi, la dernière plateforme doit donner son accord

*

L'Australie est la première nation au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans

*

Dix grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer les enfants sous peine d'amende

(Refonte de l'article principal, paragraphes 1 et 2; ajout d'une interview avec le commissaire à l'eSécurité, paragraphes 13 et 14) par Byron Kaye et Renju Jose

Mercredi, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à ces derniers dans une démarche saluée par de nombreux parents et défenseurs des enfants, mais critiquée par les grandes entreprises technologiques et les défenseurs de la liberté d'expression .

À partir de minuit (1300 GMT mardi), 10 des plus grandes plateformes, dont TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Meta's

META.O Instagram et Facebook, ont reçu l'ordre de bloquer les enfants sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens ( 33millions de dollars) en vertu de la nouvelle loi, qui est surveillée de près par les autorités de régulation du monde entier .

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'il s'agissait d'un "jour de fierté" pour les familles et a présenté la loi comme la preuve que les décideurs politiques peuvent freiner les dommages en ligne qui ont dépassé les mesures de protection traditionnelles.

"Cela fera une énorme différence. Il s'agit de l'un des plus grands changements sociaux et culturels auxquels notre pays ait été confronté", a déclaré Mme Albanese lors d'une conférence de presse mercredi.

"Il s'agit d'une réforme profonde qui continuera à avoir des répercussions dans le monde entier

Dans un message vidéo, Mme Albanese a exhorté les enfants à "commencer un nouveau sport, un nouvel instrument, ou à lire ce livre qui traîne depuis un certain temps sur votre étagère", avant les vacances scolaires d'été qui débuteront à la fin du mois en Australie.

Dans les heures qui ont précédé l'entrée en vigueur de l'interdiction, un grand nombre des quelque un million d'enfants concernés par la législation ont commencé à poster des messages disant au revoir à leurs adeptes en ligne.

"Plus de médias sociaux... plus de contact avec le reste du monde", a écrit un adolescent sur TikTok.

"#seeyouwhenim16", a déclaré un autre.

L'INTERDICTION A DES IMPLICATIONS MONDIALES

La mise en place de cette interdiction met fin à une année de débat sur la question de savoir si un pays peut concrètement empêcher les enfants d'utiliser des plates-formes intégrées dans la vie quotidienne, et constitue un test grandeur nature pour les gouvernements du monde entier, frustrés par la lenteur des entreprises de médias sociaux à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques.

Le gouvernement de centre-gauche d'Albanese a proposé cette loi historique en s'appuyant sur des recherches montrant les effets néfastes sur la santé mentale de l'utilisation excessive des médias sociaux chez les jeunes adolescents, notamment la désinformation, le harcèlement et les représentations préjudiciables de l'image corporelle.

Plusieurs pays, du Danemark à la Nouvelle-Zélande en passant par la Malaisie, ont indiqué qu'ils pourraient étudier ou imiter le modèle australien , ce qui fait de l'Australie un cas d'école pour déterminer jusqu'où les gouvernements peuvent imposer des limites d'âge sans étouffer la liberté d'expression ou l'innovation.

Julie Inman Grant, commissaire à l'e-sécurité née aux États-Unis et chargée de superviser l'interdiction, a déclaré mercredi à Reuters qu'une vague de parents américains souhaitait des mesures similaires.

les parents, les militants et les citoyens américains me disent: "Nous aimerions avoir un commissaire à la sécurité électronique comme vous en Amérique, nous aimerions avoir un gouvernement qui fasse passer la sécurité des enfants et des adolescents avant les profits technologiques"", a-t-elle déclaré lors d'un entretien accordé à son bureau de Sydney.

cE N'EST PAS NOTRE CHOIX: LA X DIT QU'ELLE SE CONFORMERA

La société X d'Elon Musk est devenue la dernière des dix grandes plateformes à prendre des mesures pour couper l'accès aux adolescents mineurs, après avoir reconnu publiquement mercredi qu'elle se conformerait à la loi.

"Ce n'est pas notre choix - c'est ce que la loi australienne exige", a déclaré X sur son site web.

"X exclut automatiquement toute personne qui ne répond pas à nos exigences en matière d'âge

L'Australie a déclaré que la liste initiale des plateformes concernées serait modifiée au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux produits et de la migration des jeunes utilisateurs.

Les entreprises ont déclaré à Canberra qu'elles déploieraient une combinaison d'inférence d'âge - estimant l'âge d'un utilisateur à partir de son comportement - et d'estimation d'âge basée sur un selfie, ainsi que des vérifications qui pourraient inclure des documents d'identification téléchargés ou des détails de compte bancaire liés.

Pour les entreprises de médias sociaux, la mise en œuvre marque une nouvelle ère de stagnation structurelle alors que le nombre d'utilisateurs stagne et que le temps passé sur les plateformes diminue, comme le montrent les études.

Les plateformes affirment qu'elles gagnent peu d'argent en faisant de la publicité pour les moins de 16 ans, mais elles préviennent que l'interdiction perturbe un vivier de futurs utilisateurs. Juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les médias sociaux, selon le gouvernement.

Certains jeunes ont prévenu que l'interdiction des médias sociaux pourrait isoler les gens.

"Ce sera pire pour les homosexuels et les personnes ayant des intérêts particuliers, car c'est le seul moyen pour eux de trouver leur communauté", a déclaré Annie Wang, 14 ans, avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

"Certaines personnes l'utilisent également pour exprimer leurs sentiments et parler à des gens pour obtenir de l'aide... J'ai donc l'impression que cela conviendra à certaines personnes, mais que d'autres verront leur santé mentale s'aggraver"

(1 $ = 1,5097 dollar australien)