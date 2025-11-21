L'Australie bloque le rachat de Mayne Pharma par l'entreprise américaine Cosette pour des raisons d'intérêt national

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le trésorier australien estime que l'accord n'est pas dans l'intérêt national

*

Cosette, un prétendant réticent, voulait fermer une usine d'Adélaïde

*

Les actions de Mayne ont chuté de 23 % avant d'être temporairement suspendues

(Remanié et mis à jour) par Renju Jose et Christine Chen

L'Australie a bloqué vendredi une offre de rachat de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour Mayne Pharma MYX.AX de la part de Cosette Pharmaceuticals après que le fabricant de médicaments américain est devenu un prétendant réticent et ait menacé de fermer une usine locale.

Cette décision a fait chuter les actions de Mayne de 23 % avant d'être temporairement suspendues.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que sa décision était tout à fait conforme à l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers, selon lequel la proposition serait contraire à l'intérêt national de l'Australie.

"Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt national de l'Australie, la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, les emplois locaux et la communauté locale", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mayne fabrique des médicaments de marque et des médicaments génériques, en se concentrant sur la santé des femmes, la dermatologie et les maladies infectieuses.

Les représentants de Mayne et de Cosette n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne en février, mais a ensuite tenté de se retirer, affirmant qu'une performance financière plus faible de Mayne avait eu un impact négatif important qui rendait leur accord caduc.

Cosette a ensuite menacé de fermer l'usine de Mayne à Adélaïde, qui emploie quelque 200 personnes, si l'opération était menée à bien. Il s'agit de l'une des deux principales usines de Mayne, l'autre étant située à Greenville, en Caroline du Nord.

À la mi-octobre, un tribunal australien a rejeté la demande de Cosette d'abandonner le rachat, que les actionnaires de Mayne soutenaient.

Cette décision est intervenue quelques jours après que le Takeovers Panel australien a ravivé les espoirs d'un accord en décidant que Cosette devait accepter toutes les conditions raisonnables fixées par Chalmers en ce qui concerne l'usine d'Adélaïde, ce qui a fait grimper en flèche les actions de Mayne.

Les actions de Mayne se sont échangées pour la dernière fois à 4,45 dollars australiens vendredi. Avant l'offre de Cosette, les actions s'échangeaient à 5,41 dollars australiens.

M. Chalmers a déclaré vendredi qu'il avait reçu l'avis du Trésor et du Conseil d'examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board) selon lequel aucune condition ne pouvait être mise en place pour atténuer de manière adéquate les risques uniques qui pèsent sur l'approvisionnement en médicaments essentiels.

(1 $ = 1,5521 dollar australien)