L'Australie a adopté une loi obligeant les entreprises du web à lutter de manière proactive contre les contenus et fonctionnalités préjudiciables, sous peine d'amendes pouvant atteindre 5 % de leur chiffre d'affaires mondial. Cette mesure, pièce maîtresse d'une campagne visant à encadrer les géants de la tech, est dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression.

La loi sur le devoir de diligence numérique (Digital Duty of Care entrera en vigueur dans un an et remplacera un ensemble disparate de codes de conduite en ligne par une loi globale qui, selon le gouvernement, impose aux plateformes la responsabilité de donner la priorité à la sécurité des Australiens.

Cela marque un nouveau coup dur pour le secteur de l’Internet, principalement basé aux États-Unis, que l’Australie accuse de porter atteinte à son droit de réglementer les produits utilisés sur son territoire. En 2025, l’Australie est devenue le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et elle prévoit de faire payer aux grandes entreprises du Web des redevances pour les contenus d’actualité, afin de rémunérer les médias d’information.

"Le devoir de diligence numérique est une réforme historique en matière de sécurité, dans la lignée du port obligatoire de la ceinture de sécurité, du conditionnement neutre des cigarettes et de la réforme sur les armes à feu", a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, dans un communiqué publié après l’adoption de la loi.

"Les géants de la tech ne peuvent plus se faire d’illusions: ils sont responsables de la sécurité des Australiens sur leurs plateformes, et nous leur demanderons des comptes s’ils manquent à cette obligation."

Bien que les entreprises technologiques aient globalement approuvé l’objectif du gouvernement visant à améliorer la protection des enfants et à réduire au minimum les contenus préjudiciables, la plupart se sont opposées au projet de loi au motif qu’il accordait une certaine marge d’appréciation aux responsables gouvernementaux pour déterminer ce qui constituait un contenu préjudiciable.

Certains groupes professionnels avaient averti que la loi risquait d’inciter les plateformes à faire preuve d’une grande sévérité dans le choix des contenus à supprimer, par crainte de sanctions.

La loi interdit les contenus qui "encouragent ou promeuvent des attitudes hostiles envers les femmes ou l’égalité des sexes" et "glorifient la criminalité ou encouragent des cascades dangereuses ou des pratiques gravement préjudiciables" – des classifications qui, selon certains défenseurs de la liberté d’expression, risquent d’être interprétées de manière trop large.

"La loi reste trop vague, ce qui laisse les entreprises dans l’incertitude quant à la manière de s’y conformer ou quant à la façon dont ces nouvelles règles renforceront la sécurité des Australiens", a déclaré Jenny Duxbury, directrice générale par intérim du groupe sectoriel DIGI, qui représente les entreprises du secteur de l’Internet.

"Les pouvoirs étendus dont dispose l’autorité de régulation pour utiliser de faux comptes et accéder à des informations sur l’utilisation des services en ligne par les utilisateurs soulèvent de graves problèmes de confidentialité", a-t-elle ajouté, faisant référence à une disposition de la loi qui autorise les régulateurs à utiliser des comptes anonymes "fantômes" pour enquêter sur d’éventuelles infractions commises par les plateformes.

Les entreprises qui enfreignent la loi s'exposent à des amendes pouvant atteindre 5 % de leur chiffre d'affaires mondial, ou 109 millions de dollars australiens (72 millions de dollars), le montant le plus élevé étant retenu. Ces plateformes génèrent généralement un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars.

(1 dollar = 1,5165 dollar australien)