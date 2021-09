L'augmentation des cours du coton, encore une mauvaise nouvelle pour les consommateurs

(AOF) - Le prix du coton se maintient au dessus de 1 dollar la livre, au plus haut depuis 2011. Il est à la fois tiré par des inquiétudes sur la production aux Etats-Unis, le premier pays exportateur, et par une forte demande en provenance notamment de Chine. De fortes pluies menacent en effet les cultures dans les principales régions de production des États-Unis, notamment au Texas et dans le Mississippi. Ce n'est pas seulement la progression du prix du gaz ou de celui de l'essence qui pèsera sur le pouvoir d'achat du consommateur cet hiver...