L'audience dans l'affaire américaine contre Halkbank est ajournée

(Mise à jour: l'audience de procédure est ajournée) par Luc Cohen et Jonathan Stempel

Une audience a été ajournée du 3 au 11 mars dans l'affaire pénale du gouvernement américain accusant la banque publique turque Halkbank HALKB.IS de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration pour avoir prétendument aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines, selon un document déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan.

L'ajournement a eu lieu à la demande des parties, précise le document.

L'affaire Halkbank est depuis longtemps une épine dans les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan l'ayant qualifiée d'étape "illégale et hideuse". Les procureurs américains ont initialement inculpé Halkbank en 2019, pendant le premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche. L'affaire n'est pas liée aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Halkbank a été accusée d'avoir utilisé des intermédiaires financiers et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de son programme d'évasion des sanctions . Les procureurs ont déclaré que la banque avait secrètement transféré 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or et en espèces au profit d'intérêts iraniens et documenté de fausses expéditions de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers. Halkbank a plaidé non coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot. En 2023, la Cour suprême des États-Unis a temporairement annulé les poursuites , tout en reconnaissant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs instruments de la responsabilité civile ne couvrait pas les affaires pénales. Au lieu de cela, elle a ordonné à la deuxième cour d'appel du circuit des États-Unis d'examiner de manière plus approfondie si l'immunité en vertu de la common law séculaire protégeait Halkbank. La cour d'appel a conclu à l'absence d'une telle protection en octobre 2024, ce qui a incité Halkbank à faire appel pour la deuxième fois devant la Cour suprême. L'administration Trump a fait valoir que la common law ne protège pas les entreprises publiques étrangères contre les poursuites pénales.