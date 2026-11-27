Alors que Wall Street est restée fermée hier et n'ouvrira que pour une séance écourtée ce vendredi, un regain d'optimisme se dessine sur les places européennes, y compris à Paris, malgré des chiffres préoccupants quant à l'état de l'économie française.

Après plus d'une heure d'échanges, l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 s'adjuge 1,2%, tandis que le CAC 40 avance de 0,3% à 8 133 points, que le DAX de Francfort grimpe de 0,8%, que le FTSE de Londres prend 0,7% et que le BEL 20 de Bruxelles gagne 0,4%.

"La Silicon Valley et le reste des États-Unis ayant été en congé hier, les marchés ont connu 24 heures relativement calmes", rappelle Deutsche Bank, ajoutant qu'en l'absence des investisseurs américains, "il est difficile de tirer trop de conclusions de l'évolution des cours".

"Certains signes suggèrent que le mouvement de ventes sur les valeurs technologiques s'est stabilisé pour l'instant et que l'appétit pour le risque revient sur les marchés", souligne cependant la banque allemande dans sa note parue avant l'ouverture.

"Les contrats à terme sur le S&P 500 ( 1,79%) et le Nasdaq ( 2,75%) progressent fortement ce matin. Les premiers ne gagnaient qu'environ 0,5% durant la majeure partie de la séance européenne d'hier, signe que le mouvement haussier s'est accéléré au cours de la nuit", précise-t-elle ainsi.

Une baisse du PIB français plus forte qu'estimée initialement

L'optimisme prévaut malgré une faiblesse confirmée de l'économie française : le PIB de la France en volume a reculé de 0,2% au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent, après une stagnation au 2e trimestre, ramenant ainsi l'acquis de croissance pour l'année 2026 à 0,1%, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

L'évolution du PIB au 3e trimestre est ainsi revue à la baisse de 0,1 point par rapport à l'estimation initiale, dans le sillage d'une contribution de la demande intérieure finale hors stocks révisée à la baisse du fait d'une situation plus dégradée de la FBCF dans la construction et l'information-communication.

Les nouvelles sont toutefois meilleures sur le front de l'inflation puisque, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,9% sur un an en novembre 2026, marquant ainsi une décélération sensible après un taux annuel de 3,4% observé en octobre.

Par ailleurs, l'Insee indique qu'en octobre, les dépenses de consommation des ménages français en biens se sont stabilisées sur un mois en volume, une nouvelle baisse de la consommation d'énergie (-2,9%) ayant été contrebalancée par le rebond de la consommation de biens fabriqués ( 1,3%).

Les hautes technologies à l'honneur à la Bourse de Paris

Dans l'actualité des valeurs, Exosens s'adjuge 6,4% et figure dans le peloton de tête du SBF 120, grâce à une commande majeure pour la fourniture de 6 000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d'images dans le cadre du programme allemand "Soldat du futur".

Thales ( 2,1%) signe l'une des meilleures performances du CAC 40, le groupe ayant annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire au capital de Lumibird en vue de lancer une OPAS sur ce spécialiste des lasers, dont le titre s'envole de 19% à la suite de cette annonce.

Le regain d'attrait pour les valeurs technologiques se traduit aussi à la Bourse de Paris par la vigueur de STMicroelectronics ( 5,2%) et de Soitec ( 6,8%), alors que les valeurs plus défensives, telles que Sanofi (-2,2%), Pernod Ricard (-2,1%) et Danone (-1,2%), se trouvent au contraire délaissées.

Ailleurs en Europe, Rheinmetall grimpe de 5,5% et tient le haut du pavé sur le DAX à Francfort, à la faveur de l'annonce rassurante d'une commande supplémentaire de 66 véhicules de combat Lynx par la Roumanie, dans le cadre du programme européen SAFE (Security Action for Europe).

Bekaert bondit de 8,2% à Bruxelles, le fabricant belge de fils d'acier ayant relevé ses perspectives pour l'exercice 2026. Il table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année dernière, alors qu'il anticipait auparavant un niveau similaire.