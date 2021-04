L'attractivité de la France se maintient à un niveau élevé

Parmi tous les critères analysés, la capacité d'innovation et de recherche a connu la baisse la plus importante, chutant de six points.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Malgré la crise, l'indice d'attractivité de la France se maintient aux yeux des investisseurs étrangers. Le pays a ainsi obtenu une note de 63,3 sur 100 , selon une étude d'Eurogroup Consulting réalisée auprès des Conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) et dévoilée par BFM Business lundi 19 avril. Cette note est en légère baisse par rapport à celle, record, obtenue l'année d'avant, juste avant le confinement, et qui se montait à 65.

" Les résultats sont encourageants ", a commenté le ministre en charge du Commerce extérieur Franck Riester sur BFM Business . "Les ambassadeurs business de la France dans le monde, ces Conseillers du commerce extérieur, reconnaissent que la France bouge et se transforme et on a un retour des investisseurs étrangers positifs sur l'image de la France", a-t-il poursuivi.

Selon l'étude d'Eurogroup Consulting, si la baisse globale est minime, presque tous les critères analysés se sont dégradés par rapport à l'an dernier. La baisse la plus significative concerne les capacités d'innovation et de recherche qui a chuté de six points . Cette baisse pourrait toutefois révélée "la déception que les champions français, Pasteur, Sanofi, n'aient pas pu sortir un vaccin", a tempéré le président d'Eurogroup Consulting, Gilles Bonnenfant, sur BFM Business .

La flexibilité du travail et le climat social, eux, ont au contraire poursu ivi leur progression engagée depuis 2015, faisant dire à Franck Riester qu'il fallait "poursuivre la simplification et développer la flexibilité du droit du travail".

L'étude d'Eurogroup Consulting révèle par ailleurs que les investisseurs étrangers comptent beaucoup sur le plan de relance dont ils attendent la mise en oeuvre.