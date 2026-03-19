L'attaque de l'Iran annule 17 % de la capacité de GNL du Qatar pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, selon le directeur général de QatarEnergy

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(Ajout de détails, paragraphes 2, 4-12) par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Les attaques iraniennes ont réduit à néant 17 % de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar (LNG), entraînant un manque à gagner annuel estimé à 20 milliards de dollars et menaçant l'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général de QatarEnergy.

Saad al-Kaabi a déclaré que deux des 14 trains de GNL du Qatar et l'une de ses deux installations de transformation du gaz en liquide (GTL) ont été endommagés lors de ces grèves sans précédent. Les réparations mettront sur la touche 12,8 millions de tonnes de GNL par an pendant trois à cinq ans, a-t-il précisé.

"Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que le Qatar - le Qatar et la région - ferait l'objet d'une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman frère, en plein mois de Ramadan, qui nous attaque de cette manière", a déclaré M. Kaabi lors d'une interview.

Quelques heures plus tôt, l'Iran avait lancé une série d'attaques contre les installations pétrolières et gazières du Golfe après les attaques israéliennes contre ses propres infrastructures gazières.

Selon M. Kaabi, l'entreprise publique QatarEnergy pourrait devoir déclarer un cas de force majeure sur des contrats à long terme d'une durée maximale de cinq ans pour des livraisons de GNL à destination de l'Italie, de la Belgique, de la Corée du Sud et de la Chine, en raison des deux trains endommagés.

"Il s'agit de contrats à long terme pour lesquels nous devons déclarer la force majeure. Nous l'avons déjà fait, mais il s'agissait d'une période plus courte. Maintenant, c'est la période qui compte", a-t-il déclaré.

IMPACT ET SOUS-PRODUITS D'EXXONMOBIL

La major pétrolière américaine ExxonMobil XOM.N est partenaire des installations GNL endommagées.

L'entreprise texane détient une participation de 34 % dans le train de GNL S4 et une participation de 30 % dans le train S6, a indiqué M. Kaabi.

Les retombées vont bien au-delà du GNL. Les exportations de condensats du Qatar chuteront d'environ 24 %, tandis que le gaz de pétrole liquéfié (LPG) diminuera de 13 %. La production d'hélium chutera de 14 %, tandis que le naphta et le soufre diminueront tous deux de 6 %.

La construction des unités endommagées a coûté environ 26 milliards de dollars, a précisé M. Kaabi.

QatarEnergy avait déclaré un cas de force majeure sur l'ensemble de sa production de GNL après les attaques précédentes sur son centre de production de Ras Laffan.

"Pour que la production redémarre, il faut d'abord que les hostilités cessent", a-t-il déclaré.