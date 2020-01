Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'attaque d'un camp au Yémen a fait 73 morts - sources médicales Reuters • 19/01/2020 à 09:33









ADEN, 19 janvier (Reuters) - L'attaque d'un camp d'entraînement militaire dans la ville de Marib, samedi au Yémen, a fait 73 morts et des dizaines de blessés, a-t-on appris dimanche de deux sources médicales. La télévision publique saoudienne faisait état samedi d'un bilan de 60 morts. L'attaque, menée à l'aide de drones et missiles balistiques, a été attribuée par le gouvernement yéménite aux rebelles chiites houthis, qui ne l'ont pas revendiquée. Selon les sources médicales, elle visait une mosquée du camp où des fidèles s'étaient rassemblés pour la prière. Cette attaque "confirme que les Houthis n'ont aucun désir de faire la paix", a déclaré dimanche le président yéménite Abd-Rabbou Mansour Hadi, exhortant les forces gouvernementales à rester en alerte et se préparer au combat. Des discussions informelles sur l'instauration d'un cessez-le-feu lancées en septembre entre l'Arabie saoudite, qui intervient depuis 2015 en soutien des forces gouvernementales, et les responsables houthis ont fortement réduit l'intensité des affrontements. (Mohammed Ghobari, avec Asma Alsharif, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.