L'assurtech allemande Friday se lance en France

(AOF) - Friday, la première assurtech allemande, vient de lancer son activité d'assurance en France. Il est désormais possible de souscrire une assurance multirisque habitation sur le site www.gofriday.fr. La succursale française est dirigée par l'entrepreneur Jehan de Castet et l'équipe se compose d'experts français issus des secteurs de la technologie et de l'assurance.

Friday offre la possibilité de résilier son contrat dès la première année, conformément à la loi Hamon, et propose différentes options de personnalisation, notamment le mode Zen qui permet au client de souscrire une couverture additionnelle en cas de casse accidentelle à la maison et des garanties spécifiques aux objets de loisirs ou encore la garantie vol et casse pour les Vélos.