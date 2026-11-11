L'assureur automobile Hagerty recule alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire au volume renforcé de 148,5 millions de dollars

** Les actions de Hagerty Inc. ( HGTY.N ), assureur spécialisé dans les véhicules d'exception, ont reculé de 8,5% à 15,50 dollars en pré-ouverture mercredi, après l'annonce du prix de l'offre secondaire
** La société a annoncé mardi soir que 10 millions d’actions avaient été cédées par Hagerty Holding Corp (HHC) au prix de 14,85 dollars, pour un montant d’environ 148,5 millions de dollars
** Le volume de l'offre a été porté de 9 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 12,3% par rapport au dernier cours de l'action
** HHC utilisera le produit net de l’offre pour racheter, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, un nombre correspondant de ses propres actions HHC
** JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération, entre autres
** Ce prestataire de couvertures d’assurance pour voitures de collection, bateaux et motos, basé à Traverse City, dans le Michigan, compte environ 343,7 millions d’actions en circulation
** En septembre , HHC avait réduit sa participation lors d’une offre secondaire au prix de 11,95 dollars
** À la clôture de mardi, l'action HGTY affichait une hausse de 26% depuis le début de l'année
** La note moyenne de 9 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 18 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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