L'assureur automobile Hagerty recule alors qu'un actionnaire cède ses titres dans le cadre d'une offre secondaire au volume renforcé de 148,5 millions de dollars

** Les actions de Hagerty Inc. ( HGTY.N ), assureur spécialisé dans les véhicules d'exception, ont reculé de 8,5% à 15,50 dollars en pré-ouverture mercredi, après l'annonce du prix de l'offre secondaire

** La société a annoncé mardi soir que 10 millions d’actions avaient été cédées par Hagerty Holding Corp (HHC) au prix de 14,85 dollars, pour un montant d’environ 148,5 millions de dollars

** Le volume de l'offre a été porté de 9 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 12,3% par rapport au dernier cours de l'action

** HHC utilisera le produit net de l’offre pour racheter, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, un nombre correspondant de ses propres actions HHC

** JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération, entre autres

** Ce prestataire de couvertures d’assurance pour voitures de collection, bateaux et motos, basé à Traverse City, dans le Michigan, compte environ 343,7 millions d’actions en circulation

** En septembre , HHC avait réduit sa participation lors d’une offre secondaire au prix de 11,95 dollars

** À la clôture de mardi, l'action HGTY affichait une hausse de 26% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 18 dollars, selon LSEG