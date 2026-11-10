L'assureur automobile Hagerty enregistre une baisse lors d'une offre secondaire de 9 millions d'actions

** L'action de Hagerty Inc. HGTY.N , assureur spécialisé dans les véhicules de collection, a reculé de 8,5 % à 15,50 dollars lors des négociations après la clôture, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire

** HGTY indique que Hagerty Holding Corp (HHC) va céder 9 millions d'actions

** HHC utilisera le produit net de l’offre pour racheter, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, un nombre correspondant de ses actions HHC

** Le prestataire de couvertures d’assurance pour voitures de collection, bateaux et motos, basé à Traverse City, dans le Michigan, compte environ 343,7 millions d’actions en circulation

** JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'opération

** L'action HGTY a clôturé en baisse de 1,6 % à 16,94 dollars mardi, en hausse de 26 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "conserver"; l’objectif de cours médian est de 18 dollars, selon LSEG