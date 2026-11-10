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L'assureur automobile Hagerty enregistre une baisse lors d'une offre secondaire de 9 millions d'actions
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 22:44

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** L'action de Hagerty Inc. HGTY.N , assureur spécialisé dans les véhicules de collection, a reculé de 8,5 % à 15,50 dollars lors des négociations après la clôture, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire

** HGTY indique que Hagerty Holding Corp (HHC) va céder 9 millions d'actions

** HHC utilisera le produit net de l’offre pour racheter, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, un nombre correspondant de ses actions HHC

** Le prestataire de couvertures d’assurance pour voitures de collection, bateaux et motos, basé à Traverse City, dans le Michigan, compte environ 343,7 millions d’actions en circulation

** JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'opération

** L'action HGTY a clôturé en baisse de 1,6 % à 16,94 dollars mardi, en hausse de 26 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "conserver"; l’objectif de cours médian est de 18 dollars, selon LSEG

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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