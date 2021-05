L'assurance vie résiste en attendant l'été, souligne le Cercle de l'Épargne

(AOF) - L'assurance vie enregistre, au mois de mars, son quatrième mois de collecte positive consécutif avec un gain d'un milliard d'euros. Ce résultat est néanmoins en retrait par rapport à ceux de janvier et février (respectivement 1,9 et 1,4 milliard d'euros). Traditionnellement, le mois de mars est plutôt favorable à l'assurance vie, rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Au cours de ces quinze dernières années, le premier produit financier des Français n'a trébuché qu'à deux reprises, en 2012, l'année horribilis, et en 2020, au début de la pandémie.

Sur les premiers mois de l'année, la collecte nette est de 4,4 milliards d'euros.

En mars 2021, la collecte brute a atteint 12,7 milliards d'euros en hausse de 0,8 milliard d'euros par rapport à février. La part des unités de compte est de 37 %, toujours portée par la bonne tenue du marché " actions ". Les prestations se sont élevées à 11,6 milliards d'euros en augmentation de 0,9 milliard d'euros par rapport au mois de janvier.

L'encours de l'assurance a atteint 1812 milliards d'euros fin mars, ce qui constitue un nouveau record.

Les Français n'ont pas encore réellement décidé de réallouer leur épargne " Covid ", précise Philippe Crevel qui ajoute que l'attentisme est de mise compte tenu du haut niveau d'incertitudes. La préférence pour la liquidité et la sécurité demeure forte. Les arbitrages entre consommation/épargne longue/épargne courte seront réalisés au cours du second semestre.

Pour Philippe Crevel, comme lors des crises précédentes, il est fort probable que les ménages conservent un niveau d'épargne de précaution supérieur à celui d'avant crise. L'assurance vie devrait enregistrer une progression de sa collecte en fin d'année sous réserve de la confirmation de la reprise économique.