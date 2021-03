L'assurance vie Corum Life complète son offre

Corum Life Essentiel est composée à 50 % de la SCPI Corum Origin et à 50 % du fonds obligataire BCO, les deux fonds phares du groupe qui illustrent son savoir-faire immobilier et son expertise en crédit aux entreprises. C'est la première formule de Corum Life à intégrer la SCPI Corum Origin à hauteur de 50 %, la proportion maximale de cette SCPI était jusqu'à maintenant de 25 %.

Dès aujourd'hui, deux nouvelles formules de gestion sont ainsi proposées par Corum Life afin d'offrir aux épargnants davantage d'opportunités d'investissement et de diversification.

(AOF) - Le contrat d'assurance vie Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO. Lancé en mars 2020, Corum Life est un contrat d'assurance vie unique, en unités de compte, qui permet d'accéder en exclusivité aux SCPI et aux fonds obligataires de la gamme CORUM L'Épargne, tout en s'appuyant sur la fiscalité attractive de l'assurance vie, en contrepartie d'une détention long terme (8 ans minimum).

