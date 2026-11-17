L'assurance de Nvidia protège les administrateurs, mais pas les caisses de l'entreprise en cas de litige

Nvidia dispose d’une assurance protégeant ses dirigeants contre les poursuites en matière de valeurs mobilières, mais pas la société elle-même, ce qui signifie qu’elle pourrait devoir puiser dans ses réserves de trésorerie si le litige concernant le départ soudain de Jensen Huang de son poste de directeur général aboutissait.

The Insurer, une publication détenue par Thomson Reuters, la société mère de Reuters, a rapporté samedi que Nvidia NVDA.O dispose d’ une couverture d’assurance pour ses dirigeants et administrateurs pouvant atteindre 950 millions de dollars. Mais Nvidia ne dispose pas d’assurance qui couvrirait généralement les frais de défense, les règlements à l’amiable et les condamnations d’une entreprise dans le cadre de litiges en matière de valeurs mobilières.

Cela signifie que si les administrateurs ou dirigeants de Nvidia devaient engager leur responsabilité personnelle pour avoir manqué à leur devoir de surveillance de la société, l’assurance couvrirait les règlements ou jugements éligibles que Nvidia ne serait pas en mesure d’indemniser, contribuant ainsi à protéger leur patrimoine personnel.

Toutefois, la société devrait prendre en charge toute action en justice pour fraude boursière retenue à son encontre en raison de la chute du cours de son action. Nvidia dispose de plus de 50 milliards de dollars de réserves de trésorerie.

Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia jeudi, quatre jours après avoir déclaré dans un communiqué qu’il avait été infidèle à son épouse. Selon certaines informations, il aurait entretenu une relation intime avec Alice Huang, une ancienne cadre supérieure de Megaspeed International, client de Nvidia, sur laquelle les États-Unis mènent actuellement une enquête pour espionnage potentiel au profit de la Chine. Alice Huang et Jensen Huang ne sont pas apparentés.

Megaspeed fait l’objet d’une enquête américaine pour avoir potentiellement détourné certaines puces Nvidia vers la Chine, ce qui pourrait constituer une violation des restrictions américaines à l’exportation.

Mardi, M. Huang a déclaré qu’il regrettait profondément les problèmes qu’il avait causés au conseil d’administration de Nvidia et a ajouté qu’il serait honoré de réintégrer l’entreprise. Des sources ont indiqué à Reuters que le conseil d’administration n’envisageait pas son retour.

Les entreprises, dont Nvidia, indemnisent généralement leurs dirigeants et administrateurs. Cependant, le droit des sociétés du Delaware n’autorise pas ses entreprises à indemniser les administrateurs et dirigeants pour certaines actions en justice, que les entreprises couvrent alors par le biais d’une assurance.

Nvidia fait figure d’exception dans la mesure où, contrairement à la grande majorité des sociétés cotées américaines, elle ne dispose pas de couverture d’assurance contre les poursuites pour fraude boursière.

Deux experts en assurance ont déclaré que les ressources financières considérables de Nvidia pourraient expliquer pourquoi la société a choisi de ne pas souscrire de couverture pour ses propres responsabilités d’entreprise.

"Avec un bilan plus important que celui de nombreuses compagnies d’assurance, il est raisonnable de conclure que Nvidia n’a pas jugé intéressantes les options qui lui étaient proposées par le marché pour transférer ce risque", a déclaré Rik Goyton, responsable de la pratique D&O chez CAC, qui fait partie du Baldwin Group, une société spécialisée dans l’assurance et la gestion des risques.

Nvidia, qui publiera ses résultats mardi après la clôture de la Bourse, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

POURSUITES JUDICIAIRES INTENTÉES

À ce jour, au moins deux actions en justice ont été intentées depuis le 8 novembre, date à laquelle M. Huang a déclaré avoir été infidèle à son épouse.

L’une d’entre elles est une action collective envisagée pour fraude présumée en matière de valeurs mobilières, intentée devant le tribunal fédéral de San Francisco contre la société et M. Huang par un actionnaire individuel. La plainte allègue que les investisseurs ont été induits en erreur concernant la relation entre Nvidia et Megaspeed, ainsi que les relations entre M. Huang et Alice Huang .

Les plaignants pour fraude boursière doivent démontrer que Nvidia et M. Huang ont sciemment induit les investisseurs en erreur, que ces derniers se sont fondés sur ces déclarations trompeuses et que celles-ci ont artificiellement gonflé le cours de l’action.

La période couverte par le recours collectif correspond à une chute de 20 % du cours de l’action, soit environ 1 000 milliards de dollars de perte de valeur boursière. Il n’existe pas de formule simple pour calculer les dommages-intérêts dans les affaires de fraude boursière, mais plus les pertes sont importantes, plus les dommages-intérêts sont faibles en pourcentage de la perte.

Le plus important règlement à l’amiable dans le cadre d’un recours collectif pour fraude boursière s’élève à 7,2 milliards de dollars; il a été conclu en 2006 entre les investisseurs d’Enron, le négociant en énergie en faillite, et plusieurs banques ainsi que d’autres défendeurs, selon le Securities Class Action Clearinghouse de la Stanford Law School.

Bien que Nvidia ne dispose pas d’assurance couvrant sa propre responsabilité en matière de valeurs mobilières, M. Huang pourrait éventuellement faire appel à la couverture prévue pour les responsabilités personnelles éligibles que la société n’indemnise pas.

"La responsabilité personnelle de M. Huang dans le cadre des plaintes pour fraude boursière au titre de l’article 10b-5 est théoriquement bien supérieure à 950 millions de dollars, compte tenu de l’énorme perte de valeur mesurée en termes de capitalisation boursière, mais les plaignants chercheraient vraisemblablement à obtenir réparation auprès de la société en premier lieu", a déclaré Joel Fleming, un avocat représentant les actionnaires.

La couverture d’assurance de 950 millions de dollars pourrait jouer un rôle plus important dans le deuxième procès , une action dite « dérivée » intentée contre les administrateurs devant le tribunal fédéral de San José, en Californie. La plainte leur reproche de ne pas avoir supervisé la société et d’avoir ignoré les inquiétudes concernant Megaspeed . La plainte indique également que le conseil d’administration a attendu trop longtemps avant d’enquêter sur la relation entre M. Huang et Alice Huang.

Vendredi, Reuters a révélé en exclusivité que M. Huang avait induit en erreur plusieurs dirigeants de la société, dont le directeur juridique Tim Teter, quant à la nature de sa relation avec Alice Huang, selon deux personnes proches du dossier et une correspondance interne examinée par Reuters. Des experts juridiques ont indiqué que si M. Huang avait menti aux investisseurs , cela pourrait renforcer le dossier de l’action collective en matière de valeurs mobilières intentée par ces derniers.

Toutefois, si le conseil d’administration avait contraint M. Huang à quitter ses fonctions dès qu’il est apparu qu’il avait induit en erreur les dirigeants de l’entreprise, cela aurait pu offrir une protection juridique au conseil dans le cadre de l’action dérivée, en démontrant que les administrateurs avaient pris des mesures.

Les actions dérivées visent à obtenir des dirigeants le remboursement du préjudice qu’ils auraient causé à la société, ce qui inclurait un règlement dans le cadre du recours collectif en matière de valeurs mobilières ainsi que d’éventuelles amendes ou autres sanctions. Le montant obtenu dans le cadre de l’action dérivée serait versé à la société, et non directement aux actionnaires. Les règlements dans de telles affaires sont presque toujours pris en charge par une assurance, bien que, dans de rares cas, ils aient entamé la fortune de certains dirigeants, notamment des membres du conseil d’administration de Tesla .