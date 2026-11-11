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L'association Taltz et Zepbound confirme sa supériorité après un an
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 16:08

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Eli Lilly a présenté, lors du congrès de l'American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2026, les résultats détaillés à un an d'un essai clinique de phase 3b. Cette étude en ouvert évaluait l'administration concomitante de son traitement immunologique Taltz (ixekizumab) et de son médicament contre l'obésité Zepbound (tirzépatide), comparativement à Taltz en monothérapie, chez des adultes souffrant de rhumatisme psoriasique (PsA) actif et d'obésité ou de surpoids associé à au moins une comorbidité métabolique.

Les données à 52 semaines ont confirmé l'efficacité durable de cette approche combinée. Après avoir franchi avec succès son critère d'évaluation principal et ses critères secondaires à 36 semaines, le duo a permis à près de trois fois plus de patients d'atteindre le score ACR50, traduisant une réduction d'au moins 50% de l'activité de la maladie, par rapport au groupe sous Taltz seul (43,7% contre 15,7%). Cette supériorité était déjà visible dès la 4e semaine d'évaluation, avant même qu'une perte de poids cliniquement significative ne soit constatée.

Outre le contrôle articulaire, l'association Taltz-Zepbound a démontré un maintien ou une amélioration continue jusqu'à la 52e semaine des critères rapportés par les patients, notamment la réduction de la fatigue et l'amélioration des fonctions physiques. L'évaluation a également mis en évidence des bénéfices marqués sur le profil métabolique des patients (indice de masse corporelle, poids corporel, pression artérielle systolique, glycémie, HbA1c, triglycérides et cholestérol total).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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