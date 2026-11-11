L'association Taltz et Zepbound confirme sa supériorité après un an

Eli Lilly a présenté, lors du congrès de l'American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2026, les résultats détaillés à un an d'un essai clinique de phase 3b. Cette étude en ouvert évaluait l'administration concomitante de son traitement immunologique Taltz (ixekizumab) et de son médicament contre l'obésité Zepbound (tirzépatide), comparativement à Taltz en monothérapie, chez des adultes souffrant de rhumatisme psoriasique (PsA) actif et d'obésité ou de surpoids associé à au moins une comorbidité métabolique.

Les données à 52 semaines ont confirmé l'efficacité durable de cette approche combinée. Après avoir franchi avec succès son critère d'évaluation principal et ses critères secondaires à 36 semaines, le duo a permis à près de trois fois plus de patients d'atteindre le score ACR50, traduisant une réduction d'au moins 50% de l'activité de la maladie, par rapport au groupe sous Taltz seul (43,7% contre 15,7%). Cette supériorité était déjà visible dès la 4e semaine d'évaluation, avant même qu'une perte de poids cliniquement significative ne soit constatée.

Outre le contrôle articulaire, l'association Taltz-Zepbound a démontré un maintien ou une amélioration continue jusqu'à la 52e semaine des critères rapportés par les patients, notamment la réduction de la fatigue et l'amélioration des fonctions physiques. L'évaluation a également mis en évidence des bénéfices marqués sur le profil métabolique des patients (indice de masse corporelle, poids corporel, pression artérielle systolique, glycémie, HbA1c, triglycérides et cholestérol total).