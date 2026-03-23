L'Association japonaise du pétrole recherche des options d'approvisionnement en pétrole brut en Amérique du Nord

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Le président de l'Association japonaise du pétrole, Shunichi Kito, a déclaré lundi que l'Amérique du Nord était une source potentielle d'approvisionnement en pétrole brut comme alternative aux approvisionnements du Moyen-Orient, l'Équateur, la Colombie et le Mexique étant également des options possibles.

Kito, qui est également président du deuxième raffineur japonais, Idemitsu Kosan 5019.T , a ajouté qu'il n'était pas prévu que le Japon s'approvisionne en pétrole brut russe autrement que par le biais du projet Sakhalin 2.