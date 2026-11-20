La recherche prolongée d’un nouveau directeur général pour diriger Lynas Rare Earths LYC.AX sera au cœur des débats lors de son assemblée générale annuelle la semaine prochaine, après que le premier producteur occidental de métaux stratégiques a annoncé le retrait d’un candidat favori.

L’ancienne directrice générale Amanda Lacaze a annoncé son départ à la retraite en janvier, et certains investisseurs estiment que la longueur de la recherche d’un remplaçant a rendu l’entreprise vulnérable à une OPA, en particulier après une chute de 42 % du cours de l’action par rapport à son plus haut niveau en 15 ans, atteint en avril.

Lynas est le seul producteur commercial de terres rares légères et lourdes en dehors de la Chine et, de loin, le plus avancé dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement allant de la mine à l’aimant, élément clé de la volonté de l’Occident de diversifier ses sources d’approvisionnement pour un large éventail de secteurs, allant des véhicules électriques et de la robotique à la défense.

"Compte tenu des barrières à l’entrée et de l’importance stratégique de ce secteur, l’attrait de l’entreprise devrait être à son plus haut niveau depuis un certain temps", a déclaré Sam Berridge, gestionnaire de portefeuille chez Perennial Partners à Perth.

Le président de Lynas, John Humphrey, a déclaré le mois dernier qu’il comptait annoncer la nomination d’un nouveau directeur général avant l’assemblée générale annuelle prévue à Sydney le 25 novembre. Le conseil d’administration avait suspendu la recherche plus tôt cette année, alors qu’il menait des négociations en vue d’une fusion qui n’ont finalement pas abouti. La recherche a encore été retardée après le retrait d’un candidat.

"Le président de Lynas, John Humphrey, a précédemment confirmé qu’un candidat hautement qualifié s’était retiré du processus pour des raisons personnelles avant d’avoir été auditionné par l’ensemble du conseil d’administration", a déclaré Daniel Havas, responsable des relations avec les investisseurs.

Selon des gestionnaires de fonds, cela laisse penser que la recherche pourrait se prolonger au-delà de la semaine prochaine.

"Lynas est une entreprise unique, et le conseil d’administration souhaite s’assurer que la bonne personne soit nommée", a déclaré M. Havas par e-mail. "Le conseil d’administration a pleinement confiance en notre directeur général par intérim et en l’équipe de direction très expérimentée pour continuer à diriger les opérations et à mettre en œuvre la stratégie de croissance "Towards 2030"."

Pol Le Roux, ancien directeur des opérations, occupe le poste de directeur général par intérim depuis fin juin.

UNE MISSION DIFFICILE

Trouver un remplaçant à une "directrice générale superstar" telle qu’Amanda Lacaze, qui a été à la tête de l’entreprise pendant 12 ans, pourrait s’avérer difficile, a déclaré Matthew Hope, analyste spécialisé dans les ressources naturelles chez Ord Minnett.

Le plan de croissance 2030 de la société et l’accord conclu en octobre pour l’acquisition d’une mine de terres rares au Brésil, rendront difficile pour un nouveau directeur général de s’imposer, tandis que les projets de développement seront coûteux, ce qui laisse penser qu’il pourrait être difficile de faire remonter le cours de l’action Lynas et de percevoir des primes, a-t-il ajouté.

Les investisseurs n’ont pas été impressionnés par la durée de cette recherche, certains estimant que cela a rendu l’entreprise vulnérable à une OPA hostile. Le grand producteur d’or Newmont NEM.N a saisi l'occasion d’acquérir Newcrest Mining, le plus grand producteur d’or australien, alors que celui-ci se trouvait sans directeur général permanent en 2023.

Si les actions de Lynas ont mieux résisté que celles d’autres sociétés du secteur des minéraux critiques, touchées par les craintes d’un ralentissement de la croissance des centres de données, elles se négocient actuellement à un multiple EV/EBITDA prévisionnel globalement conforme à ses plus bas niveaux sur dix ans, a indiqué M. Berridge, de Perennial.

Par ailleurs, la demande en métaux de terres rares reste solide, soutenue par la volonté des États-Unis de renouveler leurs stocks de missiles, par la forte croissance de la demande en robots industriels et par la stabilité des ventes mondiales de véhicules électriques, a-t-il ajouté.