L'Asie hors Japon est une région particulièrement attractive, estime Pictet AM

(AOF) - Après la volatilité enregistrée en 2019, Kiran Nandra, spécialiste produits senior chez Pictet AM table sur une «reprise surprise» en 2020, qui sera liée à un apaisement des tensions commerciales ainsi qu'à des mesures d'assouplissement politique sur l'ensemble des marchés émergents. Cela s'ajoute à une différence déjà notable entre les enquêtes sur l'activité industrielle des marchés émergents et développés, qui affichent les écarts les plus prononcés en faveur des marchés émergents depuis 2013

Dans l'ensemble, parmi tous les marchés émergents, le gérant considère que l'Asie hors Japon est une région particulièrement attractive, notamment sur certaines niches de marché. Par exemple, en tant qu'investisseurs bottom-up, il a réduit sa sous-pondération de la Corée du Sud pour plusieurs raisons.

En premier lieu, Pictet AM perçoit un contexte plus favorable, notamment pour une économie aussi exposée au commerce mondial que la Corée du Sud.

Par ailleurs, la gouvernance d'entreprise esquisse les premiers signes d'une amélioration.

Enfin, les perspectives sont plus solides pour le secteur technologique, notamment dans le domaine des puces mémoires.