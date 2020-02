Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'artiste russe qui a poussé Griveaux à la démission interpellé Reuters • 15/02/2020 à 20:01









(Actualisé avec plainte de Benjamin Griveaux §4) PARIS, 15 février (Reuters) - Piotr Pavlenski, l'artiste russe qui revendique la diffusion des vidéos et échanges à caractère sexuel ayant entraîné le retrait du candidat de La République en Marche (LaRem) pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a été interpellé samedi après-midi dans le cadre d'une autre affaire, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. L'interpellation est survenue dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits de violences volontaires avec arme commis dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, a précisé cette source. Il a été placé en garde à vue. Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, a retiré sa candidature vendredi pour les élections municipales afin de pas "exposer davantage" sa famille. Il a déposé plainte en après-midi pour atteinte à l'intimité de la vie privée, précise le parquet de Paris, qui a mandaté la brigade de répression de la délinquance contre la personne pour l'enquête. (Caroline Pailliez)

