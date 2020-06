Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'artiste Banksy illustre le drapeau US prenant feu dans un hommage à George Floyd Reuters • 06/06/2020 à 18:44









LONDRES, 6 juin (Reuters) - L'artiste de rue britannique Banksy a publié samedi une nouvelle œuvre d'art en ligne représentant un portrait d'une silhouette noire entouré d'une bougie qui commence à mettre feu au drapeau des États-Unis. L'œuvre d'art a été publiée alors que des milliers de personnes se rassemblaient à Paris, Londres et dans de nombreuses autres villes du monde pour s'associer au mouvement de colère contre les discriminations raciales et les méthodes policières, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. Ce Noir américain de 46 ans est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été maintenu au sol pendant près de neuf minutes par un policier pressant un genou sur son cou. "Le système laisse tomber les gens de couleur. Le système blanc", a écrit Banksy dans une courte déclaration accompagnant son oeuvre publiée sur Instagram. L'artiste, dont l'identité reste inconnue, compare le racisme à un problème de fuite d'un tuyau inondant un appartement et dont les occupants ne sont pas autorisés à accéder aux appartements des étages supérieurs. "C'est un problème de Blancs. Et si les Blancs ne le règlent pas, quelqu'un devra monter et enfoncer la porte", écrit Banksy. L'artiste choisit souvent des thèmes d'actualité pour ses œuvres d'art, qui sont généralement peintes au pochoir sur les murs. Le mois dernier, il a illustré un jeune garçon choisissant une infirmière comme super-héros avec qui jouer, plutôt que Batman et Spiderman, afin de démontrer la gratitude des Britanniques envers le personnel de santé du pays pendant la crise du coronavirus. (David Milliken, Blandine Hénault pour la version française)

