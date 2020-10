Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arménie se dit prête à discuter avec l'OSCE pour rétablir un cessez-le-feu au Haut-Karabakh Reuters • 02/10/2020 à 09:28









EREVAN, 2 octobre (Reuters) - L'Arménie est prête à discuter avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour rétablir un cessez-le-feu dans l'enclave du Haut-Karabakh, annonce vendredi le ministère arménien des Affaires étrangères. Gelé depuis des années, le conflit entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh a repris dimanche dernier. La France, les Etats-Unis et la Russie, qui co-président le Groupe de Minsk mis en place après le conflit de 1991, ont lancé jeudi un appel à la cessation immédiate des hostilités et exhorté les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à s'engager sans délai à "reprendre les négociations de fond, de bonne foi et sans conditions préalables, sous l'égide des co-présidents du groupe de Minsk de l'OSCE". (Nvard Hovhannisyan version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

