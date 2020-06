Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée syrienne déclare qu'Israël a attaqué plusieurs de ses bases Reuters • 24/06/2020 à 02:23









AMMAN, 24 juin (Reuters) - L'armée syrienne a annoncé avoir répliqué suite à des attaques de la part d'Israël sur des positions dans le sud et le centre de la Syrie. Selon certaines sources, les raids ciblaient des bases iraniennes. L'armée a déclaré que les avions israéliens ont frappé certains de ses avant-postes dans la province de Hama quelques heures seulement après que des missiles aient touché d'autres installations militaires dans la province de Deir ez-Zor le long de la frontière avec l'Irak et dans le sud de la Syrie près de la frontière avec la Jordanie. Ces bases sont situées dans l'est et le sud de la Syrie, des zones où une forte présence de milices soutenues par l'Iran est suspectée et qui ont été frappées par Israël ces derniers mois. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. (Suleiman Al-Khalidi à Amman et Rami Ayoub à Jérusalem; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.